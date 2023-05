Autofahrerin fährt gegen Brückengeländer Mehrere Schwerverletzte bei Unfällen in Brandenburg

Eine betrunkene Fahrerin ist beim Zusammenstoß ihres Autos mit einem Brückengeländer in Zehdenick (Landkreis Oberhavel) schwer verletzt worden. Die 38-Jährige sei am Pfingstsonntag zu schnell gefahren und habe die Kontrolle über das Auto verloren, wie die Polizei berichtete. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 21 Jahre alte Beifahrer musste ebenfalls mit Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei ermittelt gegen die Frau wegen Trunkenheit im Verkehr und fahrlässiger Körperverletzung.

Bei der Kollision zweier Fahrzeuge auf der Bundesstraße 2 in Beelitz (Landkreis Potsdam-Mittelmark) sind acht Menschen verletzt worden, darunter ein Beifahrer schwer. Ein 20 Jahre alter Autofahrer habe am Sonntagabend in einer Kreuzung nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt eines Kleinbusses übersehen, teilte die Polizei am Montag mit.

Der 26 Jahre alte Beifahrer des Mannes sei dabei schwer verletzt worden. Der Fahrer des Wagens und die sechs Insassen des Kleinbusses erlitten nach Angaben der Polizei leichte Verletzungen. Alle Beteiligten kamen in Krankenhäuser. Die Kreuzung war zwei Stunden lang gesperrt.

Vorläufig festgenommen

Bei einem anderen Unfall am Samstagabend auf der Bundesstraße 167 bei Friedersdorf in der Nähe von Seelow (Kreis Märkisch-Oderland) wurde ein Autofahrer schwer verletzt. Er sei mit dem Auto gegen einen Baum gefahren, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor hatte die „Märkische Oderzeitung“ darüber berichtet.

In der Nähe von Velten (Kreis Oberhavel) hatte ein betrunkener Autofahrer Glück im Unglück. Der 33-Jährige fuhr mit seinem Auto gegen einen Baum, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er musste aber nur kurz behandelt werden. Der Mann sei in der Nacht zum Sonntag zwischen Hohen Neuendorf-Borgsdorf und Velten gefahren, als das Fahrzeug nach rechts abkam. Weil der Mann laut Polizei keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat und der Verdacht bestand, dass er sich einem Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr entzieht, nahmen die Beamten ihn vorläufig fest.

Beim Zusammenstoß zweier Radfahrer in Bad Wilsnack in der Prignitz wurde eine 62-jährige Frau schwer verletzt. Beide Räder seien am Samstag kollidiert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die 62-Jährige sei gestürzt und habe sich eine Kopfplatzwunde und Schürfwunden zugezogen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. (dpa)