Baby starb nach Schütteltrauma 44-jähriger Vater in Brandenburg wegen Totschlags angeklagt

Nach dem Tod seines fünf Monate alten Sohnes durch ein Schütteltrauma muss sich seit Freitag ein 44-Jähriger vor dem Cottbuser Landgericht verantworten. Zu Prozessbeginn wurde die Anklage verlesen, wie ein Sprecher sagte. Diese wirft dem Mann aus der Gemeinde Döbern Totschlag vor.

Er soll seinen Sohn im Januar 2019 derart heftig geschüttelt haben, dass es zu einer „diffusen traumatischen Hirngewebsschädigung“ gekommen sei. An deren Folgen soll der Säugling verstorben sein.

Der Vater habe den Tod des Kindes billigend in Kauf genommen haben, heißt es in der Anklage. Am Freitag sollten erste Zeugen gehört werden. Für das Verfahren vor einer großen Strafkammer wurden bislang weitere Termine bis Ende Juli angesetzt. (AFP)