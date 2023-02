Baby totgeschüttelt Vater in Brandenburg zu zehn Jahren Haft verurteilt

Das Landgericht Frankfurt (Oder) hat einen Vater zu zehn Jahren Haft verurteilt, weil er seine kleine Tochter durch Schütteln tötete. Das Gericht sprach ihn des Totschlags schuldig, wie eine Sprecherin am Dienstag sagte. Es sah demnach als erwiesen an, dass der Mann den Tod des zwei Monate alten Babys billigend in Kauf genommen hatte.

Das Kind war im Juli 2021 gestorben, als der Vater mit ihm allein in der Wohnung war. Der Prozess gegen den Mann begann im Dezember, das Urteil fiel bereits am Montag. (AFP)

