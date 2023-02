Barcodes in Elektronikmarkt überklebt Foto-Fahndung nach Betrüger aus Brandenburg

Ein Unbekannter hat im vergangenen Herbst zwei Mal einen Elektronikfachmarkt in Brandenburg an der Havel betrogen und um mehrere Hundert Euro geprellt. Nun hat die Polizei Bilder des Verdächtigen aus einer Überwachungskamera veröffentlicht.

Der Mann, der auf den Aufnahmen zu sehen ist, soll am 6. und 12. Oktober 2022 in einem Geschäft in der Sankt-Annen-Galerie Warenbetrug begangen haben. Demnach suchte sich der Täter teure Produkte aus und überklebte den Original-Barcode mit einem Barcode eines günstigeren Geräts vom selben Hersteller. Dadurch konnte er die Waren zu einem deutlich geringeren Preis kaufen. Der Gesamtschaden liegt im dreistelligen Bereich.

Um den Unbekannten zu fassen, bittet die Polizei um Hilfe aus der Bevölkerung. Hinweise zu dem Verdächtigen nimmt die Polizeiinspektion Brandenburg unter der Telefonnummer (03381) 560-0 entgegen. Auch das Online-Hinweisformular unter polbb.eu/hinweis kann genutzt werden.

