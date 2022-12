Böller aus Polen für 3500 Euro Polizei findet 36 Kilo verbotene Feuerwerkskörper in Auto

Die Bundespolizei hat bei einer Kontrolle auf der A11 bei Finowfurt (Landkreis Barnim) in einem Auto rund 36 Kilogramm nicht gekennzeichnete Raketen, Knall- und Feuerwerkskörper entdeckt. Der 35 Jahre alte Fahrer habe die illegalen Feuerwerkskörper in Polen für rund 3500 Euro gekauft, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte.

Gegen den Mann, der am Montagnachmittag angehalten worden war, wird nun wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt. Die Bundespolizei warnte vor dem Kauf von in Deutschland nicht zugelassener Pyrotechnik in anderen Ländern. Die Einfuhr und der Besitz würden strafrechtlich verfolgt, hieß es. (dpa)

