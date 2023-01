Brand in der Potsdamer Waldstadt Drei Wohnungen nicht bewohnbar

Eine Potsdamerin hat am Samstag einen Brand in ihrer Wohnung ohne größeren gesundheitlichen Schaden überstanden. Sie wurde zwar vor Ort rettungsdienstlich behandelt, musste aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Das teilte die zuständige Leitstelle der Feuerwehr am Samstag mit. Es habe keine Rauchgasvergiftung vorgelegen, so die Polizeidirektion West am Sonntag auf PNN-Nachfrage.

Das Feuer war am Samstagvormittag gegen 11 Uhr in der Waldstadt 2 in der Straße Moosglöckchenweg in der Wohnung der Frau ausgebrochen.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, loderten Flammen aus einer Wohnung im vierten Obergeschoss. Nach Angaben der Feuerwehr brannte ein Raum komplett aus, ein zweiter wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. In den darunter liegenden Wohnungen sei ein Wasserschaden entstanden.

Die Bewohner:innen des Hauses mussten wegen des Brandes ihre Wohnungen verlassen. Die Evakuierung sei reibungslos verlaufen, teilte die Polizei mit. Drei Wohnungen sind derzeit nicht bewohnbar. Wie es zu dem Brand kam, ist unklar. Kriminaltechniker der Brandenburger Polizei ermitteln zur Brandursache. „Ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung wurde eingeleitet“, teilte die Polizei mit.

Der Brand war am frühen Samstagnachmittag gelöscht. Die Feuerwehr war mit 46 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen vor Ort. (mit dpa)

