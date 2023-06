Brand in Karls Erlebnisdorf in Brandenburg Ermittlungen wegen des Verdachts auf Brandstiftung

Nach dem Brand im Freizeitpark Karls Erdbeerhof in Elstal bei Wustermark (Landkreis Havelland) ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Das bestätigte eine Sprecherin der zuständigen Polizeidirektion-West dem Tagesspiegel: „Bei einem Feuer dieser Größenordnung nehmen wir schon von Amts wegen eine Anzeige auf und haben auch bereits unmittelbar nach dem Brand mit der Befragung von Zeugen begonnen.“

Dabei sei völlig offen, ob es sich um fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung oder doch um einen technischen Defekt handele, sagte die Sprecherin. Ihren Angaben zufolge war die Polizei am Dienstag kurz vor 11 Uhr über den Brand informiert worden. Der sei nach bisherigen Erkenntnissen in einer Werkstatt ausgebrochen, die Teil eines Gebäudekomplexes von insgesamt 400 Quadratmetern war.

Bei dem Brand auf dem Gelände wurden mehrere Menschen verletzt. Hauptsächlich handelte es sich um Rauchgasvergiftungen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. © dpa/Christian Pörschmann

Flammen griffen nicht auf Hauptgebäude über

Dieser Komplex sei mehr oder weniger vollständig abgebrannt, ein Übergreifen auf das Hauptgebäude habe die Feuerwehr zum Glück verhindern können, sagte ein Sprecher des Landkreises Havelland: „60 Einsatzkräfte aus Wustermark, Dallgow-Döberitz, Brieselang, Falkensee und Nauen waren mit 20 Fahrzeugen im Einsatz.“ Nach Angaben der Feuerwehr gegenüber der Deutschen Presse-Agentur sind zehn Menschen verletzt worden, neun erlitten eine Rauchgasvergiftung, ein Feuerwehrmann hatte schwere Kreislaufprobleme.

Unverletzt blieben hingegen die Schafe, die sich in einem Teil des abgebrannten Gebäudekomplexes befanden. „Sie konnten alle gerettet werden“, sagte die Polizeisprecherin. Am Dienstagnachmittag war der Brand gelöscht. Der Sachschaden wird auf eine sechsstellige Summe geschätzt.

Vor neun Jahren eröffnet Karls Erlebnisdorf in Elstal liegt nur wenige Kilometer hinter der Berliner Stadtgrenze, im Westen von Spandau. Der Freizeitpark wurde vor neun Jahren eröffnet. Betreiber ist die Firma Karls Tourismus. Erst Anfang dieses Jahres war der Freizeitpark in Elstal mit zwei neuen Fahrgeschäften, einem Familienrestaurant und einer Liegewiese erweitert worden. Entstanden aus einem Erdbeer-Anbaubetrieb, sind Karls Erlebnisdörfer im Norden und Osten Deutschlands inzwischen zu Freizeitparks für Familien auf dem Lande gewachsen. Dort gibt es neben Produkten rund um die Erdbeeren Fahrgeschäfte wie die „Erdbeer-Raupenbahn“ oder Karussells wie den „Erdbeerhüpfer“ oder eine Traktorbahn. Nach Angaben des Unternehmens gibt es bereits sieben Standorte mit unterschiedlichen Angeboten in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Schleswig-Holstein. Hinzu kommen zwei Manufaktur-Geschäfte in Berlin. Vier weitere Standorte in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Sachsen und Niedersachsen sind im Aufbau. (lea, dpa)

Medienberichten zufolge geht der Geschäftsführer von Karls Erlebnisdorf, Robert Dahl, davon aus, dass man bereits am Mittwoch wieder öffnen könne. Erst vor wenigen Tagen hatte der RBB darüber berichtet, dass der Erlebnispark expandieren will und hier ein großes Ferien-Ressort mit rund 4000 Betten in Häusern, mehreren Themen-Hotels, einem Wasserpark und zahlreichen anderen Attraktionen entstehen soll.

Während der Bürgermeister der Gemeinde Wustermark auch im Hinblick auf entsprechende Steuer-Einnahmen das Vorhaben unterstützt, äußern beispielsweise Naturschützer Bedenken. Schließlich grenzt der Park an das Gelände von Sielmanns Naturlandschaft Döberitzer Heide. Dessen Leiter des Geschäftsbereiches Naturschutz, Hannes Petrischak, setzt aber auf Kooperation und Synergie-Effekte mit und durch die Gäste von Karls Erlebnisdorf. Er zeigte sich am Dienstag bestürzt über den Brand dort: „Wir haben ja in Brandenburg schon mehr als genug mit den verheerenden Waldbränden zu tun.“ (mit dpa)