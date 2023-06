Brandenburg als Rüstungsschmiede? Linke spricht von „Tabubruch“

Die Linken-Fraktion im Brandenburger Landtag hat das Werben Brandenburgs um eine Ansiedlung des Rüstungskonzerns Rheinmetall als „Tabubruch“ bezeichnet. Fraktionschef Sebastian Walter verwies darauf, dass sich das Land in der Verfassung klar zum Frieden verpflichtet habe. Das bedeute für ihn auch, keine Rüstungsschmieden nach Brandenburg zu holen.

„Brandenburg ist nicht dafür zuständig, die Welt mit Waffen auszurüsten“, sagte der Linken-Politiker am Dienstag. Das sei auch vor dem Hintergrund der derzeitigen Flüchtlingssituation falsch. Kriege als Hauptfluchtursache könnten nur beseitigt werden, wenn Deutschland seine Rüstungsexporte und die Produktion einschränke beziehungsweise beende. „Mit der Ansiedlung von Rheinmetall (...) werden wir für neue Fluchtursachen sorgen“, zeigte sich Walther überzeugt.

Brandenburg will den Rüstungskonzern Rheinmetall für die Produktion von Teilen des Kampfjets F-35 im Land gewinnen. Die Ausstattung der Luftwaffe mit Jets des Herstellers Lockheed Martin sei dank des 100-Milliarden-Euro-Pakets der Bundesregierung möglich, hatte Regierungschef Dietmar Woidke der „Märkischen Allgemeinen“ gesagt.

Weil Deutschland so viel Geld investiere, halte er es für geboten, „dass wir in Deutschland beziehungsweise Brandenburg möglichst viel davon profitieren“. Auch andere Länder wie Niedersachsen haben Interesse an einer Rheinmetall-Ansiedlung. (dpa)