Brandenburger Linke-Landesparteitag Parteichef Walter fordert Wagenknecht zum Rededuell heraus

Und dann fordert Brandenburgs Parteichef Sebastian Walter die Frau heraus, die vielleicht für die Linken in Brandenburg am gefährlichsten ist, ja den Untergang bedeuten kann. Es werde auch im Landtagswahlkampf so laufen, „dass Sahra Wagenknecht überall plakatiert wird, aber nirgendwo kandidiert“, ruft Walter den Genossen auf dem Landesparteitag in Eberswalde zu. „Aber dann soll sie wenigstens den Mut haben, sich auf ein öffentliches Rededuell mit mir einlassen – dann reden wir mal Klartext!“