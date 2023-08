Brandenburger Polizei ermittelt : Brand in Wohnhaus in Lauchhammer – 74-jähriger Bewohner verstorben

Ein Einfamilienhaus in Lauchhammer-Grünewalde steht in Flammen. In dem Gebäude findet die Feuerwehr einen toten 74-Jährigen. Reanimationsversuche bleiben erfolglos.