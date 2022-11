Brandenburgs Bildungsministerin im Interview „Wir fürchten die Konkurrenz mit Berlin nicht“

Frau Ernst, Sie sind seit fünf Jahren Ministerin für Bildung, Jugend und Sport in Brandenburg. Ihre persönliche Bilanz: Was war Ihr größter Erfolg in den fünf Jahren?

Ich verantworte ein großes Ressort, insofern fällt es mir schwer, nur ein Thema herauszugreifen. Aber vor allem im Bereich der Kinderbetreuung haben wir einiges erreicht. Die Verbesserung des Personalschlüssels in den Kitas bringen wir kontinuierlich schon seit der letzten Wahlperiode voran. Ebenso die Beitragsfreiheit für Eltern, in dieser Wahlperiode werden wir die Elternbeiträge für die Kitas sukzessive komplett abschaffen. Zudem haben wir die Elternmitbestimmung verbessert. Auch im Bereich Jugendbeteiligung sind wir große Schritte nach vorn gegangen.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden