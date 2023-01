Brandenburgs FDP-Chef Zyon Braun „Wir brauchen ein Bild für die Zukunft“

Lange war es ruhig um Brandenburgs FDP. Doch folgt man den Meinungsumfragen der letzten Monate, hat die Partei eine Chance, 2024 wieder in den Landtag einzuziehen: Ihre Werte schwanken um die fünf Prozent. Was sind die Inhalte der Liberalen, die nach der Landtagswahl 2014 das Potsdamer Stadtschloss verlassen mussten? Wofür steht die Partei auf Landesebene heute?

Herr Braun, wie geht es der Brandenburger FDP?

Ich würde sagen, der Brandenburger FDP geht es so gut, wie es einem in der außerparlamentarischen Opposition gehen kann. Sie wissen ja, wir sind im Moment nicht auf dem Spielfeld, sondern am Spielfeldrand, machen uns warm und bereiten uns darauf vor, 2024 wieder in den Landtag eingewechselt zu werden. Und da gibt es einiges, was wir noch tun können und müsssen, um unsere Positionen den Bürgerinnen und Bürgern nahe zu bringen und als ein verlässlicher Partner im politischen Geschehen auftreten zu können.

Was sind die Themen, die Sie im Vorfeld der Landtagswahlen 2024 besonders angehen wollen?

Ich glaube, dass wir aktuell erleben, dass die Bürgerinnen und Bürger in Brandenburg eine größere Idee für die Zukunftsfähigkeit dieses Landes vermissen. Wir sind im Moment sehr stark im Hier und Jetzt. Das Land hangelt sich von einer Krisenbewältigung zur nächsten. Wir müssen stärker nach vorn schauen. Handlungsbedarf sehe ich zum Beispiel in der Bildung: Wir müssen den jungen Menschen wieder bessere Zukunftsaussichten geben. Für Jedermann ist nachvollziehbar, dass wir hier große Defizite haben. Wir sind seit vielen Jahren in den Bildungsstudien unter den Schlusslichtern. Wir müssen etwas gegen den Unterrichtsausfall unternehmen und die Digitalisierung an den Schulen stärker voranbringen – vor allem über eine verstärkte Zusammenarbeit mit dem Bund.

Das heißt, Sie sind für eine Aufhebung des Kooperationsverbots im Bildungsbereich?

Ich würde mir wünschen, dass Brandenburg das Bundesland ist, was sich klar gegen ein Kooperationsverbot stellt und dieses Problem auch löst. Wir erleben jetzt seit über 30 Jahren SPD-Bildungspolitik in diesem Land. Ich glaube, wir brauchen die Unterstützung des Bundes, um hier endlich voranzukommen.

Was könnte denn Brandenburg alleine tun, um in der Bildungspolitik besser zu werden? Nur nach dem Bund zu rufen, klingt ja ein bisschen einfach...

Ich glaube, es ist offenkundig, dass wir große Probleme haben, was die Gewinnung von Lehrkräften angeht. Insofern müssen wir in der kurzfristigen Perspektive mehr Quereinsteiger anwerben. Langfristig müssen wir mehr für den Lehrerberuf werben und den Standort attraktiver machen. Dazu brauchen wir ein digitales Qualifizierungsprogramm, um eben auch Standortnachteile für Schulen in der Fläche ein Stück weit zu reduzieren. Und wir müssen das Budget für Vertretungslehrkräfte deutlich erhöhen. Wichtig ist uns aber auch, dass wir bei langzeiterkrankten Lehrern zur Doppelbesetzung von Stellen kommen. Das bedeutet, dass Stellen, deren Inhaber langzeiterkrankt sind, nachbesetzt werden, weil man nicht damit rechnet, dass die eigentlichen Stelleninhaber zeitnah wiederkehren.

Wenn Sie sagen, es braucht mehr Quereinsteiger und man braucht generell mehr Menschen im Lehrerberuf, dann ist das etwas, was man im Moment wohl für alle Berufe sagen könnte. Die Leute, die Sie als Lehrer einstellen wollen, werden auch in der Pflege oder im Handwerk gebraucht. Was will die FDP gegen den Fachkräftemangel tun?

Das ist ein sehr großes globales Thema. Hier stehen wir Brandenburger natürlich auch in Konkurrenz zu anderen Bundesländern. Es gibt verschiedene Maßnahmen, die auch auf Bundesebene erfolgen müssen, insbesondere was das Anwerben von Fachkräften aus dem Ausland angeht. Dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, ist für mich ganz klar: Wir müssen stärker die Einwanderung in unseren Arbeitsmarkt organisieren und dafür bessere Anreize schafen. Ich glaube, für uns in Brandenburg ist es wichtig, dass wir gerade auch in der Konkurrenzsituation in der Metropolregion gute Rahmenbedingungen, also ein gutes Leben in Brandenburg, ermöglichen. Dazu gehört eine Mobilität, die es jedem ermöglicht, sich hier frei zu bewegen und den nötigen Komfort dabei zu haben. Dazu gehört auch preiswerter Wohnraum. Und wir müssen natürlich dafür sorgen, dass kein junger Mensch die Schule ohne einen Abschluss verlässt. Wir können es uns nicht mehr leisten, Menschen auf dem Weg zu einer Ausbildung oder einem Studium zu verlieren.

In Cottbus haben kürzlich 30 Prozent der Wähler für einen Oberbürgermeisterkandidaten der AfD gestimmt. Ist so eine Region attraktiv für Zuwanderer?

Wir haben da ein sehr großes Problem, und zwar nicht nur ein Imageproblem. Wenn man sich umhört bei Unternehmen in der Lausitz, hört man oft, dass Bewerber absagen, weil die Region als rechtsradikal oder “Dunkeldeutschland” gilt. Das hält junge Familien möglicherweise davon ab, ihr Glück in Brandenburg, zum Beispiel in der Lausitz, zu suchen und zu finden. Und insofern ist die AfD ein großes Problem für unser Land: Sie verhindert die Ansiedlungen und die Rückkehr dringend benötigter Fachkräfte.

Was haben Sie der AfD entgegenzusetzen?

Wir müssen im Land wieder stärker über Politik diskutieren. Die Landesregierung hat im Grunde schon mit der Legislaturperiode abgeschlossen: Die Grünen nehmen immer stärker eine Oppositionsrolle innerhalb der Regierung wahr – sie demonstrieren für Regionalbahnen, die ihr Koalitionspartner stilllegen will, oder protestieren gegen das Behördenzentrum am BER. Die CDU wählt einen neuen Landesvorsitzenden, der auch Spitzenkandidat werden dürfte, und eröffnet so den Wahlkampf. Ich denke, daraus ergibt sich eine stärkere Diskussion über politische Richtungen. Das gab es zuletzt nicht: In Brandenburg bilden alle Kräfte der politischen Mitte die Regierung, die Opposition steht mit den Linken entweder ganz links oder mit der AfD ganz rechts. Das ist gerade der Punkt, wo wir als FDP einen neuen Akzent aus der Mitte heraus setzen können. Wir müssen wieder stärker eine Idee nach vorne entwickeln und ein Bild für die Zukunft zeichnen.

Und was wäre Ihr Bild für die Zukunft?

Wir brauchen neue Impulse für die Wirtschaft. Wir haben einen Wirtschaftsminister, der sich ausschließlich mit Ansiedlungen großer Unternehmen von außerhalb beschäftigt. Ich nehme aber keine Initiative wahr, wie wir beispielsweise das Gründen von Unternehmen durch Brandenburger in Brandenburg verbessern können – zum Beispiel durch Gründerstipendien oder eine noch stärkere Zusammenarbeit mit der Forschung in Brandenburg. Und mir fehlen Initiativen zur Planungsbeschleunigung. Oftmals ist die Ausrede dafür, dass keine finanziellen Mittel vorhanden sind. Aber für Planungsbeschleunigung oder auch die Abschaffung des Ladenschlussgesetzes braucht es keinen einzigen Euro mehr im Haushalt.

Zur Person: Zyon Braun ist seit Dezember 2021 FDP-Landesvorsitzender in Brandenburg. Der 28-jährige Banker stammt aus der Uckermark. Er folgt in dem Amt auf Linda Teuteberg.

