Brandenburgs Justizministerin Hoffmann „Wir brauchen keine neuen Bürokratiemonster“

Ministerin Hoffmann, demnächst endet die Zukunftskonferenz der Justiz. Was ist dabei herausgekommen?

Wir wollen die Justiz insgesamt organisatorisch, strukturell und personell zukunftssicher aufstellen. Dazu haben wir im September 2021 den Prozess ‘Zukunftskonferenz der Justiz’ initiiert. In fünf Arbeitsgruppen mit über 60 Mitgliedern aus allen Bereichen der Justiz, darunter Richter und Staatsanwälte, genauso wie Rechtspfleger, Geschäftsstellenmitarbeiter und Justizwachtmeister, hat man sich Gedanken gemacht über effizientere Organisationsstrukturen und Verfahrensabläufe, moderne Personalentwicklungs- und -führungsinstrumente, mehr Bürgernähe und Präsenz in der Öffentlichkeit. Dabei ging es auch um die Attraktivität der Justiz als Ausbilder und Arbeitgeber. Ende letzten Jahres haben die Arbeitsgruppen ihre Arbeit abgeschlossen, daraus ist nunmehr ein Abschlussbericht entstanden, den wir am 28. September in einer Abschlussveranstaltung auch der Medienöffentlichkeit vorstellen wollen.