Ministerpräsident Dietmar Woidke „Brandenburg wird nicht vom Rechtsextremismus eingeholt“

Herr Woidke, erst rechtsextreme Vorfälle an einer Schule im Spreewald, dann müssen Berliner Schüler nach rassistischen Attacken unter Polizeischutz aus einem Ferienlager flüchten. Wird Brandenburg erneut vom Rechtsextremismus eingeholt?

Ganz klar: Nein. Wir haben viel erreicht, so zum Beispiel hunderte Neonazis aus Halbe zu vertreiben. Brandenburg hat eine lange Geschichte in der Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus. Die Ereignisse an der Schule in Burg und im Ferienlager am Frauensee sind abstoßend und nicht zu tolerieren.

Sie zeigen uns deutlich, dass wir im Kampf gegen Rechtsextremismus nicht nachlassen dürfen. Gerade jetzt, zum 78. Jahrestags des Kriegsendes, ist es schmerzhaft und beschämend, dass Rechtsextremismus und Hass weiter ein erhebliches Problem darstellen. Wer es klein redet, befördert es.

Die Lehrkräfte im Spreewald haben beklagt, dass viele lieber schweigen. Wird in Brandenburg doch wieder weggeschaut, so wie anfangs unter Manfred Stolpe in den Jahren nach 1990?

Nein. Denn wir haben heute eine funktionierende, starke Zivilgesellschaft. Diese braucht aber auch den starken Staat, der repressiv eingreifen muss, wo es Vorfälle gibt. Beides bedingt einander. Der Staat wird auch in diesem Fall nicht wegschauen. Die Ermittlungen laufen.

Zur Person © Andreas Klaer Dietmar Woidke (SPD) ist seit 2013 Ministerpräsident in Brandenburg. Der 61-Jährige stammt aus Forst in der Lausitz, dort lebt er heute noch. Ab 1982 studierte er Landwirtschaft und Tierproduktion/Ernährungsphysiologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er ist Diplomagraringenieur, 1994 zog er erstmals als direkt gewählter Abgeordneter in den Potsdamer Landtag ein. Von 2004 bis 2009 war Woidke Landwirtschaftsminister und von 2010 bis 2013 Innenminister in Brandenburg. Als Ministerpräsident folgte er auf die Sozialdemokraten Manfred Stolpe und Matthias Platzeck. In Brandenburg regiert er zusammen mit CDU und Grünen in der Kenia-Koalition. Woidke gehört vor seiner Zeit als Ministerpräsident nicht zum engsten SPD-Führungszirkel um Platzeck, der kurzzeitig auch Vorsitzender der Bundes-SPD war. Das rot-rote Regierungsbündnis in Brandenburg unter Platzeck hatte Woidke damals kritisiert. Als Ministerpräsident galt er lange als Gegner des Kohleausstiegs in der Lausitz. Mit Zusagen des Bundes für Milliardenförderung des Strukturwandels richtete Woidke Brandenburg neu aus, setzt stark auf Erneuerbare Energien und ein modernes Image des Landes.

Es passt ins Bild, dass die AfD nur anderthalb Jahre vor der Landtagswahl stärkste Kraft in Brandenburg ist. Nach der letzten Umfrage liegt die SPD auf Platz drei. Wie wollen Sie einen Sieg der AfD verhindern?

Ich gebe nicht allzu viel auf Umfragen. Wir hatten zur gleichen Zeit vor der Landtagswahl 2019 viel schlechtere Umfragewerte – und haben die Wahl gewonnen.

2019 gab es den rot-braunen Showdown, „die Nazis oder wir“. Doch nun gibt die AfD sich bürgerlich. Und jetzt?

Die AfD ist die plumpe Dagegen-Partei. Inhaltlich kommt da nichts. Wir werden zeigen, was wir geleistet haben und wie das Land gut vorankommt.

Am Ende kommt es auf die Menschen an. Und da weiß ich, dass der absolut größte Teil eben nicht dem Rechtspopulismus und Rechtsextremismus anhängt. Die meisten wollen, dass Extremisten in diesem Land nichts zu sagen haben.

Es ist der AfD gelungen, sich mancherorts zu verankern. Das ist eine Tatsache. Dietmar Woidke

Dennoch nehmen immer mehr die AfD als normale Partei wahr, nicht als rechtsextremistisch.

Es ist der AfD gelungen, sich mancherorts zu verankern. Das ist eine Tatsache. Doch diese Partei ist, selbst wenn sie fröhlich und freundlich bei einer Rassekaninchenausstellung, im Tierheim oder sonst wo daherkommt, in Brandenburg zutiefst rechtsextremistisch. Das bestätigt auch der Verfassungsschutz. Das muss klar benannt werden.

Dänemarks sozialdemokratische Regierungschefin Mette Frederiksen erzielte Ende 2022 mit einer harten Ausländerpolitik Wahlerfolge. Ist das ein Weg – die Rechten rechts überholen?

Einzelne Modelle in europäischen Ländern will ich nicht bewerten. Wichtig ist, den Menschen im Land gute Perspektiven zu geben. Da sind wir in Brandenburg erfolgreich.

Im Kampf gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus müssen wir alle gemeinsam arbeiten, alle Ebenen von der Bundesebene über die Landesebene bis zur Kommune müssen zusammenstehen. Wenn wir diese Gemeinsamkeit hinkriegen, sind wir stark genug.

Selbst Ihr Innenminister, der Christdemokrat Michael Stübgen, fordert eine härtere Ausländerpolitik.

Wenn der Innenminister damit meint, dass europäische Vereinbarungen auf europäischer Ebene und deutsche Gesetze durchgesetzt werden sollen, dann hat er meine volle Unterstützung.

Michael Stübgen (CDU) ist Innenminister in Brandenburg. © dpa/Soeren Stache

Das heißt?

Die Dublin-III-Verordnung, die die Prüfung von Asylanträgen regelt, muss umgesetzt werden. Wir brauchen in Europa eine faire Verteilung der Menschen, die vor Krieg und Gewalt fliehen, und eine gemeinsame Verteilung der Lasten. Gleichzeitig müssen wir geltende Gesetze durchsetzen, auch bei Abschiebungen. Das erwarten die Menschen zu recht von uns.

Die finanzielle Situation der Menschen in Brandenburg ist wie in ganz Ostdeutschland oft schlechter als in großen Teilen Westdeutschlands. Dietmar Woidke

Warum gibt es immer noch keinen Antisemitismusbeauftragen in Brandenburg?

Das ist eine sehr wichtige Position. Ich bin froh, dass der Landtag sich entschieden hat, sie direkt bei der Landtagspräsidentin anzusiedeln. Der Gesetzentwurf ist in der Diskussion, bis Ende dieses Jahres soll die Stelle besetzt sein. Das Verfahren liegt beim Souverän, dem Landtag.

Brandenburg geht es laut Wirtschaftsdaten besser, dennoch ist die Stimmung schlechter denn je. Worauf führen Sie das zurück?

Dieser Umfragebefund verwundert mich ehrlich gesagt auch etwas. Ich bin sehr viel unterwegs, ich erlebe es anders. Aber es ist auch nicht verwunderlich, dass die weltweiten Krisen auf die Stimmung durchschlagen.

Was wir beachten müssen: Die finanzielle Situation der Menschen in Brandenburg ist wie in ganz Ostdeutschland oft schlechter als in großen Teilen Westdeutschlands. Die Ängste um das, was sich die Menschen in den letzten 30 Jahren mühsam aufgebaut haben, sind deshalb größer.

„Die ossis sind entweder Kommunisten oder faschisten. Dazwischen tun sie es nicht. Eklig.“ schrieb Springer-Vorstand Mathias Döpfner in einer Kurznachricht. Er lebt in Potsdam, ist ein Brandenburger Landeskind …

… ein zugezogenes Landeskind!

Springer-Chef Döpfner lästerte über Ostdeutsche. © dpa/Kay Nietfeld

Sie unterscheiden noch zwischen zugezogenen und gebürtigen Brandenburgern?

Sie erkennen doch schon an der Äußerung, dass sich der Herr offensichtlich selber als zugezogenes Landeskind betrachtet, als jemand, der hier jetzt wohnt, aber ansonsten von diesem Land und den Menschen keine Ahnung hat.

Grundsätzlich sind wir dankbar für viele, die aus dem Westen hierhergekommen und Teil der Gesellschaft geworden sind – und dieses Land vorangebracht haben.

Wieso wird eine Bäckereifachverkäuferin im Osten schlechter bezahlt als im Westen – und das nach Tarif? Dietmar Woidke

Hat Döpfner die Sicht westdeutscher Eliten vielleicht nur ausgesprochen?

Über Jahre habe auch ich persönlich als Ministerpräsident sehr oft und in den verschiedensten Runden vor allem Mitleid mit Ostdeutschland erlebt: Bei euch ist es schwierig, die Wirtschaft funktioniert nicht, jetzt geht es noch weiter bergab … Doch jetzt sind wir auf einer anderen Stufe – jetzt geht es um Neid.

Brandenburg hatte 2022 die beste Wirtschaftsentwicklung aller Flächenländer in Deutschland, sie ist fast doppelt so gut wie der bundesdeutsche Durchschnitt. Und wir sind erst am Anfang. Wir werden noch besser werden. Das ist für viele im Westen eine völlig neue Wahrnehmung.

Die Ostdeutschen selbst nehmen das oft anders wahr. Was liegt weiterhin im Argen?

Das geht schon los bei der Bezahlung! Wieso wird eine Bäckereifachverkäuferin im Osten schlechter bezahlt als im Westen – und das nach Tarif? Da fängt das Ganze an, es hört aber nicht dabei auf.

Die mediale Landschaft ist westdeutsch geprägt. Wir haben eine deutliche Unterrepräsentation von Ostdeutschen in Führungspositionen. Deswegen hat sich meine Koalition in Brandenburg vorgenommen, Ostdeutsche in der Repräsentanz im Land stärker herauszustellen.

Gelingt es?

Da passiert auf jeden Fall nichts von selbst. Eliten gehen nicht einfach, sondern bringen ihre Nachfolger häufig mit: Früher haben wir gedacht, jetzt kommt die erste Generation aus dem Westen, die nächste kommt dann automatisch von hier. Diesen Automatismus gibt es aber nicht. Noch viel wichtiger ist aber etwas anderes …

Das ist?

Es ist die Überheblichkeit, mit der oft über Ostdeutschland geredet wird. Das muss sich dringend ändern.

Fehlt den Westdeutschen der Respekt?

Es ist Zeit für ein neues ostdeutsches Selbstbewusstsein. Wir selber entscheiden darüber, wie wir wahrgenommen werden. Wir selber müssen rausgehen.

Müssen Ostdeutsche härter auftreten?

Härter nicht, aber mit mehr Selbstbewusstsein! Auch gegenüber dem Bund. Und das, was wir gegenüber Ostdeutschland teilweise an – ich sage es mal nett – Hochnäsigkeit erleben, gibt es genauso gegenüber Osteuropa.

Es war immer so: Extremisten und Populisten greifen Unsicherheiten auf, ohne dass sie jemals in der Lage wären, Lösungen für irgendeines dieser Probleme anzubieten. Dietmar Woidke

Muss man im Osten aufgewachsen sein, um den Osten zu verstehen?

Nein, das hat mit Respekt gegenüber den Lebensleistungen der Menschen zu tun. Hier hatten viele nicht nur Existenzangst, sondern haben erlebt, wie Existenzen kaputtgehen. Die 90er-Jahre sind immer noch präsent. Alle haben erlebt, dass 25 Prozent Arbeitslosigkeit eben kein Spaß sind.

Wie viel hat das Wendetrauma damit zu tun, dass die AfD heute stärkste Kraft in ganz Ostdeutschland ist?

Wendetrauma würde ich es nicht nennen. Es war immer so: Extremisten und Populisten greifen Unsicherheiten auf, ohne dass sie jemals in der Lage wären, Lösungen für irgendeines dieser Probleme anzubieten. Deswegen muss man das Ganze sehr, sehr ernst nehmen. Deshalb muss man Politik machen, die die Menschen verstehen. Wenn man zum Beispiel beim Gebäudeenergiegesetz soziale Verwerfungen nicht von vornherein ausschließt, dann wird es schwierig.

Es ist unruhiger in der Brandenburger Politik. Die SPD-Landtagsfraktion unter Daniel Keller hat Ihre Bildungsministerin Britta Ernst weggemobbt. Haben Sie Ihre Partei nicht im Griff?

Das Parlament ist nicht abhängig von Ministern und nicht vom Ministerpräsidenten, sondern der Ministerpräsident und sein Kabinett sind abhängig vom Parlament. Das ist eine Grundregel. Dass es zwischen Fachpolitikern im Landtag und der Regierungsebene manchmal Differenzen gibt, ist nichts Ehrenrühriges. Im Normalfall ist das ein konstruktiver Prozess.

Warum haben Sie nicht eingegriffen?

Wir haben uns intensiv ausgetauscht. Es gibt ein großes Vertrauensverhältnis zwischen Fraktionsvorsitzendem, Fraktion und mir. Das Thema ist erledigt. Punkt.

Hat das Verhältnis zu Olaf Scholz wegen des Rücktritts seiner Frau gelitten?

Beide haben immer großen Wert daraufgelegt: Niemals wird der Bundeskanzler und niemals wird Britta Ernst ein Wort verlieren über das Verhältnis zum Job des anderen. Das wäre unprofessionell. Britta Ernst und Olaf Scholz sind Profis.

Sie treten 2024 definitiv noch einmal als Spitzenkandidat an?

Ich bin jetzt im zehnten Jahr Ministerpräsident. Ich bin davon überzeugt, dass ich der Partei im nächsten Jahr helfen kann, dass ich genügend Kraft habe, um dieses Land weiterhin gut zu führen. Deshalb werde ich mich bei meiner Partei um die Spitzenkandidatur bewerben.

Natürlich kommt irgendwann der Generationswechsel, aber jetzt steht die Frage nicht an – nicht für meine Partei und nicht für mich persönlich. Dietmar Woidke über seine politische Zukunft

Und das sagen Sie auch allen, die vielleicht schon früher auf Ihr Amt scharf sind?

Es wäre doch schlimm, wenn es niemandem in der Partei gäbe, der Interesse hätte, irgendwann einmal Ministerpräsident zu werden. Oder Ministerpräsidentin. Ich habe auch nicht vor, noch 100 Jahre zu arbeiten. Ich weiß, dass auch andere dafür geeignet sein könnten – das ist für mich keine Bedrohung, sondern eher eine große Beruhigung.

Manfred Stolpe war von 1990 bis 2002 Brandenburger Ministerpräsident. Er starb 2019 in Potsdam. © Ottmar Winter/PNN

Nun haben Ihre Vorgänger Manfred Stolpe und Matthias Platzeck eben das verinnerlicht und ihre „Kronprinzen“ sorgfältig aufgebaut. Warum tun Sie das bisher nicht?

Wie kommen Sie darauf? Natürlich kommt irgendwann der Generationswechsel, aber jetzt steht die Frage nicht an – nicht für meine Partei und nicht für mich persönlich. Entscheidend ist, dass man die nötige Energie, den nötigen Willen, die nötige Disziplin und die nötige Ausdauer hat, um das Amt auszufüllen.

Berlin ist ohne Brandenburg nicht zu denken: Das steht im schwarz-roten Koalitionsvertrag des Nachbarn. Was erwarten Sie von der Zusammenarbeit?

Es gibt zwischen Berlin und Brandenburg kein großes Thema, in dem wir nicht enger zusammenarbeiten müssen. Beide Länder können die Herausforderungen der Zukunft nur gemeinsam lösen. Es hat ein Weilchen gebraucht, bis sich diese Erkenntnis auch in Berlin durchgesetzt hat.

Ich erinnere nur an die Debatte mit einem ehemaligen Regierenden Bürgermeister über eine gemeinsame Wirtschaftsförderung, die nach damaligem Berliner Willen am Autobahnring aufhören sollte. Es gibt viel zu tun, Infrastruktur, Energie, Klima, Gesundheit, Wasser, Bildung. Ich freue mich darauf, mich dazu bald mit Kai Wegner auszutauschen.

Berlins neuer Regierender Kai Wegner (CDU) kommt aus dem Außenbezirk Spandau, Sie kommen aus Forst in der Brandenburger Peripherie. Ist das nur Zufall, dass jetzt zwei Provinzler die Hauptstadtregion regieren?

Auch Berliner können, was die mentale Verfasstheit betrifft, Provinzler sein. Das hat ja erstmal nichts mit Spandau zu tun. Wer ein Land regiert, muss wissen, wie es den Menschen geht, welche Erfahrungen sie gemacht haben und was sie erwarten. Ich lebe nach wie vor in Forst. Da ist die Lage anders als hier im schönen Potsdam. Für mich ist es wichtig, diese unterschiedlichen Realitäten zu kennen und in die politische Arbeit einfließen zu lassen. Ich denke, das sieht Herr Wegner ähnlich.