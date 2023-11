Brandenburgs Rechnungshof prangert Verschwendung an Tausende verschwundene Patronen bei der Polizei, fürstliche Saläre beim Landessportbund

Überhöhte Gehälter beim Brandenburger Landessportbund, mehr als 20.000 verschwundene Patronen bei der Polizei: Das sind die wohl zwei brisantesten Befunde im Jahresbericht des Brandenburger Landesrechnungshofes, den am Montag Präsident Christoph Weiser in Potsdam vorstellte. Es ist sein letzter Jahresbericht, ehe er nächstes Jahr in den Ruhestand geht. Die oberste Finanzkontrollbehörde rügt in dem Bericht wie in jedem Jahr Missstände und Verschwendung von öffentlichen Geldern im Land. Ein Überblick.