Brandenburgs Zwölf-Punkte-Plan für bessere Bildung Wie Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) die Schulen nach vorne bringen will

Brandenburger Schüler schneiden bei Ländervergleichen regelmäßig schlecht ab - zuletzt lagen märkische Viertklässler bei dem am Montag vorgestellten IQB-Bildungstrend mit ihren Leistungen in Mathe und Deutsch unter dem Bundesdurchschnitt. Mit einem Zwölf-Punkte-Plan will Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) die Schulen im Land verbessern. Neu ist das Gros der Maßnahmen nicht. Sie sollten bereits im zweiten Quartal 2020 präsentiert werden, doch dann kam die Pandemie. Ein Überblick über die wichtigsten Vorhaben, die den Unterricht verbessern sollen und am Mittwoch vorgestellt wurden.

Mehr Unterricht in Mathe und Deutsch

In diesem Jahr verabschiedete die Kultusministerkonferenz neue Bildungsstandards. Es werden Kompetenzen definiert, die jeder Schüler in Deutschland können muss. Das hat zur Folge, dass die Rahmenlehrpläne für die Klassen 1 bis 10 in Mathe und Deutsch überarbeitet werden müssen. Die jüngsten Ergebnisse des Bildungstrends legten nahe, den Fokus dabei stärker auf die Grundschulen zu richten, so Ernst. Bei den Jüngsten soll ein stärkerer Schwerpunkt auf diese beiden Kernfächer gelegt, sprich mehr Unterricht erteilt werden. Wie viele Stunden Mathe und Deutsch die Grundschüler künftig pauken sollen, ist aber noch unklar.

„Fakt ist, dass Brandenburg im bundesweiten Vergleich zwei bis drei Wochenstunden weniger Deutsch und Mathematikstunden in den Klassen 1 bis 4 hat als zum Beispiel Bayern und Baden-Württemberg“, sagt die bildungspolitische Sprecherin der oppositionellen Linksfraktion, Kathrin Dannenberg.

Brandenburg hatte allerdings schon nach früheren Leistungsvergleichen nachgesteuert - offenbar ohne durchschlagenden Erfolg oder, so Ernsts Interpretation, die bisherigen Maßnahmen konnten durch die Pandemie mit Schulschließungen und Wechselunterricht ihre Wirkung noch nicht entfalten. Bereits seit dem Schuljahr 2019/20 werden in allen Fächern, nicht nur in Deutsch, Rechtschreibfehler korrigiert. Bei der Orthografie schnitten die Viertklässler in der jüngsten Studie besonders schlecht ab.

Aber auch beim Zuhören und Lesen lagen die Brandenburger unter dem Bundesschnitt. Ernst verwies auf das bei der Studie erfolgreiche Hamburg, wo in den Grundschulen jeden Tag 20 Minuten lang gemeinsam gelesen werde. „Beim Lesen ist die Grundschule der zentrale Ort“, so Ernst. Es gebe nicht wenige Kinder, die zu Hause nicht mit Büchern in Berührung kommen. Eine feste Lesezeit an Brandenburgs Schulen nach Hamburger Vorbild steht aber bislang nicht in Ernsts in weiten Teilen noch sehr unkonkretem Maßnahmeplan.

Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) stellte die Maßnahmen am Mittwoch vor (Archivbild). © Sören Stache/dpa

Bessere Vernetzung mit der Kita

Um sprachliche und mathematische Kompetenzen von Kindern früh zu unterstützen, sollen Kita und Grundschule künftig besser kooperieren. „Die Fähigkeiten bei der Einschulung unter den Kindern liegen teils zwei Jahre auseinander“, so Ernst. Gemeinsame Fortbildungen von Erziehern und Grundschullehrern sind deshalb geplant.

Neuaufstellung der Lehrerbildung in landeseigenem Institut

Bei der Lehrerfortbildung will das Land insgesamt neue Wege gehen. Weil Berlin den Staatsvertrag gekündigt hat und 2025 ein eigenes Institut für Lehrerbildung gründen will, wird das bisherige gemeinsame Berlin-Brandenburgische Landesinstitut für Schule und Medien (Lisum) in Ludwigsfelde in ein Institut für Brandenburg überführt. Das soll genutzt werden, um die Lehrerfortbildung neu auszurichten.

Bislang werden am Lisum nur Schulleiter und ausgewählte Lehrkräfte als Mittler ausgebildet, die die Fortbildungsinhalte im Schneeballprinzip an die Schulen weitertragen. Künftig sollen alle Lehrer direkt im Landesinstitut fortgebildet werden - mit mehr fachlicher Begleitung in Kernfächern wie Mathe und Deutsch. Lehrer müssten Schüler vermitteln können, vorhandenes Wissen auch anzuwenden, daran hapere es nach mehreren Studienbefunden, so Ernst.

Zudem sollten in erster Linie Lehrer mit fachspezifischem Lehramtsstudium in den wichtigen Kernfächern unterrichten. Gleichzeitig ist die Ministerin aber überzeugt: „Die Quote der Seiteneinsteiger hat Einfluss auf das Abschneiden bei Leistungsvergleichen, sie ist aber nicht die Ursache für unbefriedigende Ergebnisse.“

Ausbau der Ganztagsangebote

Im Koalitionsvertrag hat sich die rot-schwarz-grüne Landesregierung dazu verpflichtet: Ganztagsangebote sollten ausgebaut werden. Doch kurz vor Pandemiebeginn stoppte Ministerin Ernst den Prozess mangels finanzieller Mittel. Doch im neuen Landeshaushalt sei nun Geld dafür vorgesehen. Derzeit haben 46 Prozent der Grundschulen, 77 Prozent der Oberschulen, 90 Prozent der Gesamtschulen und 52 Prozent der Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft Ganztagsangebote unterschiedlichster Ausprägung.

Mehr Personal für Brennpunktschulen

Bei der Finanzierung von Schulpersonal will Ernst einen neuen Ansatz verfolgen: „Nicht alle Schulen dürfen gleichbehandelt werden.“ Schulen in sozialen Brennpunkten sollen mehr Personal bekommen als andere. Dazu soll ein Sozialindikator entwickelt werden, nach dem sich die Stellenfinanzierung bemisst. Bereits 2023 werden laut Ministerium zusätzliche Stellen geschaffen, um mithilfe multiprofessionellen Teams Schulen mit vielen benachteiligten Kindern zu unterstützen.

