Brecht-Weigel-Haus in Buckow Sonderausstellung zum Geburtstag Bertolt Brechts

Da sitzen sie unterm Sonnenschirm, direkt am Steg, der zwischen Schilf tief in den Schermützelsee hineinragt. Bert mit Schiebermütze, Zigarre im Mund, die Ellenbogen lässig auf die Lehne der Gartenbank gelegt. Er blickt auf Helli oder doch eher an ihr vorbei, wie so oft, in Gedanken bei seinen früheren Amouren (gut beschrieben in Florian Illies’ „Liebe in Zeiten des Hasses“) oder bei der Politik. Das erkennt man nicht recht. Sie sitzt in einem Sessel, 90 Grad zu ihm, Decke um die Schultern gelegt, ein Buch in der Hand.