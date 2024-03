Bürgermeisterwahlen in Brandenburg Amtsinhaber in Wittenberge und Lübbenau bestätigt

Der Bürgermeister von Wittenberge, Oliver Hermann (parteilos), bleibt Chef im Rathaus der 17.000-Einwohner-Stadt in der Prignitz. Er wurde am Sonntag für weitere acht Jahre ins Amt gewählt. Er war der einzige Bewerber und bekam 96, 1 Prozent der Stimmen, wie die Stadt am Abend mitteilte. Die Wahlbeteiligung lag bei 33,2 Prozent.

Der parteilose Bürgermeister wurde von der SPD nominiert. Hermann ist auch Präsident des Städte- und Gemeindebundes in Brandenburg. Wittenberge richtet 2027 die Landesgartenschau aus. Außerdem wird die Stadt im Nordwesten Brandenburgs Sitz der ersten Kleinstadtakademie Deutschlands.

Amtsinhaber Wenzel (parteilos) setzte sich gegen den FDP-Konkurrenten durch

Auch in Lübbenau im Spreewald konnte sich der Amtsinhaber bei den Bürgermeisterwahlen durchsetzen: Der parteilose Helmut Wenzel (62), der schon seit 24 Jahren Rathauschef der Kleinstadt ist, gewann am Sonntag erneut die Bürgermeisterwahl und kann eine vierte Amtszeit antreten. Wenzel setzte sich mit 61,4 Prozent der Stimmen gegen den Stadtverordneten Michael Köhler von der FDP durch, der auf 38,6 Prozent kam. Das vorläufige Endergebnis teilte die Stadt am Abend mit.

Die Wahlbeteiligung lag bei 47,5 Prozent. Wahlberechtigt waren rund 13.600 Bürgerinnen und Bürger. Die Amtszeit des Bürgermeisters beträgt acht Jahre. Die Stadt Lübbenau im Kreis Oberspreewald-Lausitz mit rund 16.000 Einwohnern ist ein Ausflugsort, der für Kahnfahrten und Spreewaldgurken bekannt ist.