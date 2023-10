Corona-Untersuchungsausschuss im Landtag Brandenburgs Ex-Bildungsministerin Britta Ernst im Zeugenstand

Derzeitiger Beruf: keiner. Dienstanschrift: gibt es nicht. Die Zeugin im Corona-Untersuchungsausschuss des Landtags macht Angaben zu ihrer Person, die schnell getätigt sind, denn Kanzlergattin ist kein Beruf. Name der Zeugin: Britta Ernst. Am Freitag wurde Brandenburgs frühere SPD-Ministerin für Bildung, Jugend und Sport in den Ausschuss zitiert. Es war ihr erster Auftritt im Landtag seit ihrem überraschenden Rücktritt im April.