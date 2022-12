„Das ist hilfreich“ Das steckt hinter Teslas Wasser-Bohrungen in Brandenburg

Tesla nimmt es jetzt selbst in Hand, nach künftigen Wasserquellen für seine Gigafactory in Grünheide zu suchen. Hintergrund sind die Konflikte um Wasser im unmittelbaren Umfeld. Dort hat der Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE), der auch Tesla beliefert, in diesem Jahr bereits beschlossen, in Trockenheitsphasen das Wasser zu kontingentieren. Ebenso wie eine Veto-Praxis gegen neue Gewerbe-, Wohn- und Schulprojekte, weil das Wasser nicht ausreicht. Deshalb wird der US-Elektroautobauer, der derzeit zwei Werkerweiterungen vorbereitet, im Norden und im Osten, nun selbst aktiv. Und zwar etwas weiter entfernt: östlich.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden