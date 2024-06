„Demokratie ist wie Sex“ Brandenburgs Parlament debattiert über Verfassungsbruch

Nach dem Verfassungsbruch durch die Regierungskoalition in der Mark: Das „Brandenburg-Paket“ soll nicht länger aus Notlagenkrediten finanziert, sondern aus der Spar-Rücklage des Landes und damit aus dem regulären Haushalt bezahlt werden. Diese „große Lösung“ hat Finanzministerin Katrin Lange (SPD) am Donnerstag in einer Sondersitzung des Landtages als Konsequenz aus dem Urteil des Landesverfassungsgerichtes angekündigt. Die AfD beantragte die Entlassung Langes – und scheiterte damit.

Eigentlich hatte sich das Parlament schon in die Sommerpause verabschiedet. Nun kamen die Abgeordneten notgedrungen wieder zusammen, weil das höchste Gericht das wegen der Preiskrise nach Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine aufgelegte Milliardenhilfsprogramm als verfassungswidrig gekippt und damit einer Klage der AfD stattgegeben hatte. Und das wenige Monate vor der Brandenburg-Wahl, ein Super-GAU für die Koalitions-Regierung aus SPD, CDU und Grünen unter SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke. Prompt wurde die Sitzung zur Generalabrechnung der Opposition aus AfD, Linken und Freien Wählern mit der Regierung. Woidke selbst ergriff nicht das Wort.

Der Umgang mit dem Urteil sei kein Weiter-So, sondern: „Wir haben verstanden“, versicherte Lange. „Ich stehe mit gutem Gewissen vor Ihnen, wenn auch mit etwas zerbeutelter Rüstung!“ In ihrer Rede ging sie auf den Entlassungsantrag der AfD so ein. „Ich bin aus der Prignitz. Ich lasse mich nicht provozieren, das können Sie sich von der Backe putzen!“ Das „Brandenburg-Paket“ an sich sei nötig und sinnvoll, was auch das Gericht so sehe, „keiner braucht in Sack und Asche zu gehen“. Es habe aber tragfähige Begründungen für die Milliardenkredite vermissen lassen. Lange zitierte den amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler John Galbraith: „Demokratie ist wie Sex. Ist sie gut, ist sie sehr gut. Ist sie nicht so gut, ist sie immer noch ganz gut“, sagte Lange. „Beim Brandenburg-Paket waren wir leider nicht so gut.“

Obwohl es nicht rückabgewickelt werden müsse, sind die Auswirkungen nach Worten der Ministerin weitreichend. „Denn das Potsdamer Urteil schränkt die Handlungsmöglichkeiten von Regierung und gewählter Volksvertretung in Krisenzeiten erheblich ein.“ Lange kritisierte die „neoliberale Schuldenbremse“, die „ein selbstverschuldetes Unglück für den Parlamentarismus“ sei.

Zunächst aber muss das Urteil nach ihren Worten unverzüglich im Haushalt 2024 umgesetzt werden, so Lange. Das gebiete zum einen der Respekt vor dem Verfassungsgericht, sagte Lange. Zum anderen dürfe die AfD „keine zweite Chance bekommen“, die nach dem jüngsten Erfolg auch eine Klage gegen den aktuell gültigen Haushalt für 2024 angekündigt hat. Der muss nun kurzfristig geändert werden, da auch der laut Lange den Anforderungen des Verfassungsgerichtes nicht standhält.

Krankenhäuser, Kommunen, Vereine und Firmen profitieren

Aus dem Brandenburg-Paket werden Projekte von Krankenhäusern, Kommunen, Vereinen und Firmen finanziert, etwa zum Energiesparen, die Anschaffung von Elektro-Flotten oder landesweite Katastrophenschutz-Anlaufpunkte. Für dieses Jahr stehen 1,06 Milliarden Euro bereit, von denen laut Lange 848,6 Millionen Euro bereits bewilligt und davon 225 Millionen bereits ausgezahlt wurden. Nun werden dafür keine Kredite aufgenommen, sagte Lange. Stattdessen wird all das aus der mit 1,6 Milliarden Euro prall gefüllte Spar-Rücklage des Landes bezahlt.

AfD-Fraktionschef Hans-Christoph Berndt griff Regierungschef Woidke an, der das verfassungswidrige Handeln immer noch „zu einer Heldentat umzudeuten“ versuche. Dabei habe sich Woidke mit dem Paket damals einen Schattenhaushalt geschaffen, „um im Wahljahr Weihnachtsmann zu spielen!“ Berndt prangerte erneut an, bei der Auflage des Brandenburg-Paketes mit einem Volumen von zwei Milliarden Euro im Jahr 2022 auch Warnungen des Landesrechnungshofes bewusst missachtet zu haben. „Hochmut kommt vor dem Fall“, sagte Berndt. „Nun sind Sie Gott sei Dank gegen die Wand gefahren!“

Linke-Fraktionschef Sebastian Walter warf der Kenia-Koalition eine Politik nach Gutsherrenart vor: „Sie wollten durchregieren! Das Urteil ist ein Stoppsignal für Ihren Politikstil!“ Ähnlich äußerte sich Freie Wähler-Chef Péter Vida, der der Koalition bewusstes Handeln wider besseres Wissen vorwarf. „Die Erfüllung von Wunschprojekten war Ihnen wichtiger als ein verfassungsgemäßer Haushalt.“ Das bestritt CDU-Fraktionschef Jan Redmann: „Wir haben es gut gemeint, aber Fehler gemacht!“ Er bezeichnete das Urteil als „Wendepunkt für die Haushaltspolitik des Landes“. Die Alles-muss-kostenlos-sein-Mentalität werde es künftig nicht mehr geben können, sagte er.

Wenn die Regierungskoalition nun einen zweiten Nachtragshaushalt für 2024 auflegt wird, bedeutet das für den Landtag im wahrsten Sinne Nachsitzen. Die Parlamentarier müssen in den Ferien arbeiten, Ausschüsse tagen, und am Ende auch der Landtag selbst. Und der Brandenburg-Etat für das Wahljahr 2024 soll dann kurz vor der Wahl beschlossen werden.