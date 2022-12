„Der Stress legt sich, wenn sie in der Sauna waren“ Wer im Hotel arbeitet, lernt die Gäste zu lesen

Direkt am Ruppiner See, vier Sterne – und man gelangt durch einen gläsernen Durchgang im Bademantel zur Fontane-Therme (zertifiziertes Heilwasser! Deutschlands größte schwimmende Seesauna!). Das Resort Mark Brandenburg zieht auch in der kalten Jahreszeit Gäste an. Jetzt, kurz vor Weihnachten, sei es etwas ruhiger als im Sommer, sagt Kathrin Hauschild-Bunke. Aber an Silvester sei das Haus dann wieder ausgebucht.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden