Donnergrollen für die Mark Brandenburg steuert auf instabile Verhältnisse zu

In Brandenburg hat die extreme rechte AfD die Europawahlen gewonnen. Nach 2019 bereits zum zweiten Mal. Ausgerechnet die Anti-Europa-Partei, die für eine Brandenburg-den-Brandenburgern-Abschottung steht, bei jeder Gelegenheit gegen Flüchtlinge hetzt und Atomkraftwerke bauen würde, hat erneut zwischen Prignitz und Fläming, Lausitz und Uckermark die meisten Stimmen geholt. Wohin driftet dieses Land nach diesem antieuropäischen Donnergrollen aus der Mark nur wenige Monate vor der Landtagswahl am 22. September?

Brandenburg ist deutlich weiter nach rechts gerückt. Die AfD siegte diesmal mit einem krassen Zehn-Prozent-Vorsprung vor der stabil bleibenden Union, während die einst stolze SPD auf einen historischen Tiefststand abschmiert, noch hinter Sahra Wagenknechts BSW. Auch in der Mark platzt eine alte Gewissheit nach der nächsten.

AfD profitiert auch von hoher Wahlbeteiligung

Dass von hoher Wahlbeteiligung vor allem die klassischen Volksparteien profitieren, Rechtsextreme klein gehalten werden können, gilt schon länger nicht mehr. Die Wahlbeteiligung war so hoch wie selten – und die AfD legte trotzdem extrem zu. Auch bei der Kommunalwahl, wo die Auszählung noch läuft, wird das so sein. Und all das ist keine Überraschung.

Der Autor ist Landeskorrespondent in Brandenburg und berichtet seit Jahrzehnten aus der Brandenburger Landespolitik.

Die selbst ernannte blaue „Heimatschutzpartei“, die schon seit einem Jahr in allen Sonntagsfragen-Umfragen ununterbrochen und mit Abstand vorn liegt, hat sich in dieser Zeit weiter radikalisiert – und zugleich fester etabliert.

Dabei wirkt ein Doppeleffekt. Die einen wählen AfD wie eh und je, eben weil diese Truppe fremdenfeindliche und rechtsextreme Positionen vertritt, weil sie keine normale Partei ist. Doch nun kommen mehr und mehr andere hinzu, Arbeiter, Mittelschichtler, Handwerker, Selbstständige, Bauern, für die die AfD inzwischen eine normale Partei geworden ist.

Eine, die in der aufgewühlten Grundstimmung Verunsicherung und Frust, Enttäuschung und Protest aller Couleur abholt, Migration und deren Kriminalitätsfolgen, Ampel-Murks, steigende Preise, Krieg in der Ukraine, Migration, Ost-Trotz. Und das nicht mehr allein auf dem Lande, sondern inzwischen auch im Speckgürtel. Selbst in Potsdam, bisher eine Bastion der Toleranz und Liberalität, liegt die AfD sehr dicht hinter Grünen, SPD und CDU. Zum ersten Mal seit 1990.

SPD kann Anspruch der Brandenburg-Partei nicht einlösen

Vor langer Zeit hatte einmal die PDS diese Blitzableiter-Rolle als Protestpartei. Doch nach diesem Wahlsonntag geht es für die Linke in Brandenburg ums politische Überleben. Manche im demokratischen Spektrum hatten gehofft, dass das junge Bündnis Sahra Wagenknecht die AfD kleiner halten kann. Ein Irrtum, wie sich zeigt, das BSW wurde aus dem Stand zweistellig, sehr dicht oder vor der SPD. Brandenburgs Mitte schrumpft, die Ränder werden stärker, vor allem rechts, aber auch links.

Vor allem für die Sozialdemokraten, die hier seit 1990 regieren und unter Dietmar Woidke den früheren Anspruch der „Brandenburg-Partei“ gegen den Bundestrend erneut nicht mehr einlösen konnten, ist der Ausgang brandgefährlich. Der Versuch Woidkes, die Stimmung mit einem harten Kurs in der Flüchtlingspolitik von „Bezahlkarte“ bis „Grenzkontrollen“ aufzufangen, hat nicht funktioniert. Zur Wahrheit gehört, dass die märkischen Genossen die Europawahl im Grunde schon vorher verloren gaben. Da gab es kaum Wahlkampf.

Schwache Brandenburg-Repräsentanz in Brüssel

Da wurde nicht einmal versucht, eine SPD-Kandidatin aus der Mark auf einen aussichtsreichen Platz auf der SPD-Bundesliste zu platzieren. Und das, obwohl schon in den vergangenen Jahren der CDU-Europaabgeordnete Christian Ehler der heimliche Außenminister der Mark in Straßburg und Brüssel war, kein Genosse Brandenburg im EU-Parlament vertrat. Dabei wäre eine stärkere, breitere Brandenburg-Repräsentanz in der EU wichtiger denn je, große Themen sind das PCK Schwedt, der Lausitz-Strukturwandel, die Landwirtschaft.

Und jetzt, Brandenburg? Die Europawahl ist nicht die Landtagswahl. Die Märker wählen traditionell differenziert. Doch der Ausgang belegt, wie stark die politischen Verhältnisse im Rutschen sind, die Polarisierung zunimmt. Es ist paradox. Die Menschen sehnen sich nach Stabilität, Sicherheit, der Früher-Welt. Dabei steuert das Land nun mit der Brandenburg-Wahl am 22. September auf instabilere, unberechenbarere und unsicherere Verhältnisse zu – auf märkischen Treibsand.