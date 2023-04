Drei Verletzte Autofahrer missachtet rote Ampel in Brandenburg

Bei einem Verkehrsunfall in Wildau im Kreis Dahme-Spreewald sind drei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei missachtete ein 45-jähriger Fahrer am Karfreitag an einer Kreuzung eine rote Ampel. Infolgedessen stieß er mit einer 37-jährigen Autofahrerin zusammen, die mit ihrem Fahrzeug die Fahrbahn querte.

Sowohl der Fahrer, als auch die Frau sowie ihre 16-jährige Mitfahrerin erlitten Verletzungen und wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei ermittelt gegen den Fahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung. (dpa)

