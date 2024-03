„Drei zerstörte Autos sind ein Witz dagegen“ Wie ein beteiligter Landwirt über die Unfälle auf der B5 in Brandenburg denkt

Die Blockade der Bundesstraße 5 in Brandenburg durch Landwirte, Handwerker und weitere Demonstranten in der Nacht zu Montag sorgt auch Tage später noch für Empörung und Fassungslosigkeit. Bauern hatten auf der dunklen Schnellstraße Misthaufen und Baumstämme abgeladen. Mehrere Autofahrer fuhren in die unbeleuchteten Hindernisse, verunfallten und wurden verletzt. Die Brandenburger Polizei spricht von einem „neuen Niveau“ des Protests, einer „Gefährdung von Leib und Leben“ und ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Der Landesbauernverband Brandenburg distanzierte sich noch am Montag von der Aktion.