Ein Potsdamer verdient 338.000 Euro – pro Tag Landkarte zeigt, wo Brandenburgs Einkommensmillionäre wohnen

Die Mark der Millionäre. Ja, auch die existiert in dem Land um die Metropole herum, das neuerdings mit dem Song wirbt: „jwd - jeder will dahin“. Tatsächlich leben in Brandenburg immer mehr wohlhabende, geschäftstüchtige Menschen, die ihren Reichtum zügig vermehren. Das belegt auch die jüngste Statistik der Einkommensmillionäre, die das Potsdamer Finanzministerium auf Anfrage mitgeteilt hat.