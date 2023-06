Eine Tote, zwei Verletzte, eine brennende Garage Mordkommission ermittelt nach Leichenfund in Brandenburger Haus

Nach dem Fund einer Leiche in Kroppen (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) geht die Polizei im Süden Brandenburgs einem möglichen Gewaltverbrechen nach. Die Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen, teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch in Cottbus mit. Die Hintergründe des Geschehens in dem kleinen Ort nahe der sächsischen Grenze sind noch ungeklärt.

Nach Angaben des Sprechers informierte ein Mann am Mittwochfrüh die Polizei darüber, dass ihn eine 24 Jahre alte verletzte Nachbarin um Hilfe gebeten habe. Als Polizisten eintrafen, brannte auf dem Nachbargrundstück eine Garage. Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen zunächst einen schwerst verletzten 67-jährigen Mann.

Auf dem Grundstück in der Kroppener Dorfstraße sicherte die Polizei am Mittwoch Spuren. © dpa/Sebastian Kahnert

Im angrenzenden Wohnhaus, das von dem Feuer nicht betroffen war, entdeckte die Polizei eine tote Frau. „Die Verstorbene weist Verletzungen auf, die auf ein Gewaltverbrechen schließen lassen“, sagte der Sprecher der Deutschen Presse-Agentur (DPA). Angaben zur Toten konnte er zunächst nicht machen, da sie noch nicht zweifelsfrei identifiziert werden konnte.

Auf dem Grundstück in der Kroppener Dorfstraße sicherte die Polizei am Mittwoch Spuren. Auch wurden Anwohner befragt. Der 67 Jahre alte Schwerverletzte konnte dem Sprecher zufolge bislang nicht vernommen werden. Die Ermittlungen dauern an. (dpa)