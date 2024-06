Ermittlungspannen nach versuchter Kindesentführung? Brandenburger Polizistin erhebt schwere Vorwürfe gegen Kollegen

Es ist der 30. Dezember 2023. Drei Jungs kicken auf dem Fußballplatz im Heideseer Ortsteil Prieros (Landkreis Dahme-Spreewald). Dann löst sich die Gruppe auf, einer der Schüler macht sich kurz vor 14.30 Uhr alleine auf den Rückweg, passiert ein geparktes Fahrzeug, als ihm plötzlich eine fremde Frau entgegentritt, sein linkes Handgelenk greift und versucht, ihn ins Auto zu zerren. Der Junge, acht Jahre alt, wehrt sich mit der Trinkflasche, die er in der rechten Hand hält und entkommt. So zumindest schilderte das Kind später bei der Polizei, was am Tag vor Silvester passiert sein soll.

Der Vorfall steht, auf Veranlassung der AfD-Fraktion, am Mittwoch (5.6.) erneut auf der Tagesordnung des Innenausschusses im Potsdamer Landtag. Denn die Mutter des Jungen erhebt schwere Vorwürfe gegen die Polizei, hat eine Fachaufsichtsbeschwerde an das Innenministerium gerichtet, die den PNN vorliegt.

Die Mutter ist selbst Polizistin

Ihrem Kind sei zunächst nicht geglaubt worden, Spuren entsprechend nicht sofort gesichert, Zeugen nicht befragt worden. Die Anzeigenerstaufnahme auf der Wache in Königs Wusterhausen sei nicht wortgetreu formuliert worden. Eine kindgerechte Befragung habe erst zehn Tage nach der mutmaßlichen Tat stattgefunden. Was aufhorchen lässt: Die Mutter, die sich auch an die Polizeibeauftragte des Landes gewandt hat, ist selbst Polizeikommissarin.

Mit diesem Phantombild suchte die Polizei nach einer Frau, die im Dezember 2023 in Heidesee versucht haben soll, ein Kind zu entführen. © Polizei Brandenburg

Die zuständige Abteilungsleiterin des Innenministeriums, Anja Germer, hatte in der vergangenen Sitzung des Innenausschusses den Vorwurf der Untätigkeit zurückgewiesen. „Kindesentführung ist ein ernst zu nehmendes Thema. Dementsprechend wurden umfangreiche Maßnahmen durch die Polizei veranlasst“, sagte sie. Am 16. Januar veröffentlichte die Polizei ein Phantombild der mutmaßlichen Täterin. Die Frage, ob diese Veröffentlichung Hinweise erbracht hat, ähnliche Vorfälle in der Gegend gemeldet wurden, lässt die Staatsanwaltschaft Cottbus unbeantwortet. „Aus ermittlungstaktischen Gründen werden derzeit keine weiteren Angaben zu dem benannten Fall getätigt“, teilt eine Sprecherin mit.

180 Fälle, in denen Kinder verdächtig angesprochen worden sein sollen, wurden der Brandenburger Polizei 2023 bekannt. 29 erwiesen sich als strafrechtlich relevant.

Wie geht die Brandenburger Polizei generell mit solchen Fällen um, die immer wieder an die Öffentlichkeit gelangen, in sozialen Medien verbreitet werden? „Jede Meldung wird sehr ernst genommen und intensiv geprüft“, versichert Stefanie Pilz, Sprecherin des Landespolizeipräsidiums. Im Jahr 2023 seien landesweit rund 180 Sachverhalte bekannt geworden, bei denen es um den Verdacht des verdächtigen Ansprechens von Kindern ging. „Vielfach handelte es sich dabei um Sachverhalte, die sich so nicht bestätigt haben, beziehungsweise bei denen kein strafrechtliches Handeln zugrunde lag“, so Pilz. 29 Fälle hätten sich als strafrechtlich relevant erwiesen, 16 Tatverdächtige konnten ermittelt werden.

„Zunächst sollten Eltern ihren Kindern grundsätzlich glauben, dass sich Sachverhalte auch so zugetragen haben, wie von den Kindern geschildert. Speziell geschulte Polizisten können bei der späteren Befragung diese Glaubhaftigkeit nochmals gemeinsam mit den Eltern überprüfen“, heißt es in einer Information der Polizeidirektion West nach mehreren solcher mutmaßlicher Ansprechversuche in Potsdam.

Sowohl in der Kriminalpolizei der Polizeidirektionen als auch in den Kriminalkommissariaten der Polizeiinspektionen seien Bedienstete eingesetzt, die eine besondere Qualifizierung für die Vernehmung von Kindern haben, teilt Stefanie Pilz mit. Wie schnell eine Befragung stattfinden muss, ist nicht konkret festgelegt. „Grundsätzlich wird eine zeitnahe Befragung von Kindern und Jugendlichen angestrebt, unter anderem vor dem Hintergrund der leichten Beeinflussbarkeit sowie eines schneller verblassenden Erinnerungsvermögens“, so Pilz. Zudem sollen Aussagen und Informationen möglichst wortgetreu festgehalten werden.

Grundsätzlich wird eine zeitnahe Befragung von Kindern und Jugendlichen angestrebt. Stefanie Pilz, Sprecherin des Landespolizeipräsidiums Brandenburg

Ob im Fall Heidesee alle Maßnahmen ausreichend waren, bleibt offen. Ob über die Aufsichtsbeschwerde, die zwischenzeitlich beim Landeskriminalamt bearbeitet wurde, inzwischen entschieden ist, beantwortete das Innenministerium bis Dienstagnachmittag nicht. Aufschluss könnte nun die Sitzung des Innenausschusses am Mittwoch bringen.