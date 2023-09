Erst nach Stunden wieder eingefangen Drei Rinder in Brandenburg ausgebüxt

Nicht schlecht gestaunt haben Mitarbeiter eines Gewerbegebietes in Massen im Elbe-Elster-Kreis, als sich in der Kaffeepause drei Rinder hinzugesellt haben. Sie waren am Montag von einem Grundstück ausgerissen und auf die Gewerbefläche gelaufen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Die Tiere irrten zunächst auf den Wegen herum, Polizisten und Helfer versuchten, sie mit rot-weißen Flatterbändern einzufangen. Ein erster Versuch, die Rinder zusammenzutreiben, misslang, wie ein Polizeisprecher berichtete. Nach etwa drei Stunden waren die Tiere, die er als zottelig und mit Hörnern beschrieb, wieder eingefangen.

Sie wurden in einem Anhänger abtransportiert. Drei Streifenwagen und etliche Beschäftigte von Firmen auf dem Gewerbegebiet nahe Finsterwalde waren an dem tierischen Einsatz beteiligt. (dpa)