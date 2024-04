Es wurde niemand verletzt 150.000 Euro Schaden durch Küchenbrand in Brandenburg

Einen hohen Sachschaden hat ein Küchenbrand am Sonntagnachmittag in Glienicke/Nordbahn (Landkreis Oberhavel) verursacht. Aus noch ungeklärten Gründen brannte es im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte. Verletzt wurde niemand.

Die Brandwohnung sowie eine darunter liegende Gewerbeeinheit sind nach Polizeiangaben nicht mehr nutzbar. Ersten Schätzungen zufolge liege der Sachschaden bei 150.000 Euro. Am Montag nimmt die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache auf. (dpa)