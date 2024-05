Europawahl 2024 So stehen die Chancen für die Kandidaten aus Brandenburg

In gut vier Wochen ist es so weit: In Brandenburg wird gewählt. Und neben den Kommunalwahlen steht die Europawahl an. Alle fünf Jahre werden 96 Mitglieder des insgesamt 720 Abgeordnete zählenden Europäischen Parlaments in Deutschland gewählt. Und in diesem Jahr sind erstmals auch 16-Jährige wahlberechtigt. Aus Brandenburg allerdings werden im schlechtesten Fall nur zwei Bewerber ins EU-Parlament entsandt werden.