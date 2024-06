Evaluation nach drei Jahren Was bringt Brandenburgs „Pakt der Plege“?

Ursula Nonnemacher (Grüne) wurde deutlich. „Die pflegerische Versorgung ist eine der größten sozialpolitischen Herausforderungen unserer Zeit“, sagte Brandenburgs Gesundheitsministerin am Mittwoch im Sozialausschuss des Brandenburger Landtags.

185.000 Menschen in Brandenburg seien bereits pflegebedürftig. Und ihre Zahl wird in den nächsten Jahren weiter steigen: Während 2019 noch 6,1 Prozent der Märker auf einen Pflegedienst oder einen Platz im Heim angewiesen waren, waren es 2021 schon 7,3 Prozent. „Und das ist nicht überall gleich verteilt“, sagt die Ministerin. „In der Uckermark sind beispielsweise mehr als zehn Prozent der Bevölkerung pflegebedürftig.“

Brandenburgs Kenia-Koalition hat deswegen 2021 den „Pakt für Pflege“ vorgelegt. Ein Projekt, das als ein Prestigeprojekt der grünen Ministerin gelten kann: Mit 20 Millionen Euro pro Jahr sollten pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen vor Ort unterstützt, Beratungsstrukturen ausgebaut und die Fachkräftesicherung in der Pflege gefördert werden. Nach drei Jahren war es nun Zeit, Bilanz zu ziehen.

Bilanz nach drei Jahren „Pakt für Pflege“

Am Mittwoch stellte der Hamburger Mediziner Stefan Veit vom „BQS Institut für Qualität & Patientensicherheit“ eine Evaluation des Programms im Gesundheitsausschuss des Potsdamer Landtags vor. „Wir haben das Sensationsergebnis, dass mittlerweile alle Landkreise am Pakt für Pflege teilnehmen“, sagte Veit. „Und mittlerweile nehmen 85 Prozent aller Gemeinden, Ämter und Städte am Programm teil.“ In der Uckermark nehmen sämtliche Kommunen am „Pakt für Pflege“ teil, im Kreis Potsdam-Mittelmark sind es nur 68 Prozent der Kommunen. Landesweit wurden seit 2021 insgesamt 664 Projekte zur Unterstützung von pflegebedürftigen Menschen und ihren Angehörigen initiiert.

Mit dem Geld aus dem Pflegepakt wurden unter anderem Helferkreise und Nachbarschaftshilfen aufgebaut, Informationen und Schulungen für pflegende Angehörige aufgebaut. Es entstanden Angebote für ein gemeinsames Mittagessen, und Projekte zur Anregung gemeinsamer Aktivitäten, auch für Pflegebedürftige. „Man muss Menschen mit Demenz nicht zu Hause einsperren“, sagt Veit. „Es gibt Menschen, die vielleicht den Weg zur Kirche nicht finden – aber wenn man sie abholt und hinfährt, können sie durchaus im Kirchenchor mitsingen.“

Pflegeplätze und Personal fehlen

Daneben wurden Pflegestützpunkte aufgebaut und Angebote für die Kurzzeitpflege ausgebaut. Doch obwohl man 315 Tagespflegeplätze und 54 Kurzzeitpflegeplätze neu geschaffen hat, erklärte ein Großteil der Landkreise, dass sich die Situation in diesem Bereich nicht verbessert habe.

Und auch der Bedarf an Pflegekräften ist weiter groß. Hier benötigten vor allem die teils sehr kleinen Pflegeschulen in Brandenburg Unterstützung: „Gerade diese Schulen sind angesichts fortlaufender Reformen in der Pflegeausbildung auf Unterstützung angewiesen“, sagte Veit. Und nicht alles wird in Zukunft so weiterlaufen können, wie es bisher üblich war. „Wir werden nie wieder so viele Pflegekräfte haben wie heute, aber in Zukunft deutlich mehr pflegebedürftige Menschen“, sagte Nonnemacher. „Wir müssen daher die Pflegekräfte deutlich gezielter als bisher einsetzen.“

Die vollstationäre Pflege sei die mit Abstand personalintensivste Versorgungsform. Sie müsse denen vorbehalten bleiben, die wirklich darauf angewiesen seien. „Ziel muss es sein, durch verschiedene Formen praktischer Unterstützung für die pflegenden Angehörigen die Zeitspanne der Versorgung zu Hause weiter zu verlängern“, sagte Nonnemacher. An dieser Stelle habe der Einsatz von Pflegefachkräften die größte Wirkung. „Insbesondere die praktischen Hilfen vor Ort, organisiert und bereitgestellt durch die Kommunen, ermöglichen eine hohe Quote der ambulanten Versorgung“, so die Ministerin. Dies verringere unmittelbar den Bedarf an Pflegekräften.

„Je mehr Menschen häuslich versorgt werden, desto niedriger ist der Personalbedarf des Gesamtsystems“, sagte Nonnmeacher. „Wenn die aktuell rund 185.000 pflegebedürftigen Menschen in Brandenburg mit der bundesweiten Quote der Beschäftigten pro pflegebedürftiger Person versorgt werden würden, wären in Brandenburg schon heute fast 5.000 Pflegekräfte zusätzlich erforderlich.“

Auch von der Opposition wurde der Pakt für Pflege am Mittwoch begrüßt. „Niemand wird in Frage stellen, dass der Pakt für Pflege ein Erfolgsmodell ist“, sagte Ronny Kretschmer (Linke). „Wer auch immer ab September dieses Land regiert, sollte es fortsetzen.“ Wichtig sei allerdings eine langfristige Finanzierung über Haushaltsjahre hinweg.