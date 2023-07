Woidke gegen Abriss des Generalshotels am BER Regierungschef warnt vor falschem Signal gegenüber dem Osten

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) macht sich gegenüber der Bundesregierung für den Erhalt des Generalshotels auf dem Willy-Brandt-Airport in Schönefeld stark. „Der Bund sollte noch einmal prüfen, ob das Generalshotel wirklich abgerissen werden muss. Ich persönlich fände das mehr als schade“, sagte Woidke am Freitag dem Tagesspiegel. „Bei der Berliner Mauer bedauert man heute auch, dass nicht mehr erhalten wurde. Was einmal weg ist, das ist weg.“