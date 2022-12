Explosion in Brandenburg Mehrere Fensterscheiben eines Mehrfamilienhauses zerstört

Unbekannte Täter haben in Finsterwalde (Elbe-Elster) eine Sprengstoffexplosion im Hausflur eines Mehrfamilienhauses herbeigeführt. Vermutlich hätten sie in der Nacht zum Sonntag nicht zugelassene Feuerwerkskörper gezündet, berichtete die Polizei am Montag.

Dabei seien mehrere Fensterscheiben beschädigt und einige komplett zerstört worden. Die Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt.

Bereits in der Nacht zum Samstag hatten unbekannte Täter in Finsterwalde Böller in mehrere Briefkästen geworfen. Dabei seien die Briefkästen deformiert worden, teilte die Polizei mit. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. (dpa)

