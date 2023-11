Fast eine Tonne Böller an Bord Zoll stoppt Kleintransporter in Brandenburg mit 67.000 Feuerwerkskörpern

Zollbeamte haben in Brandenburg rund 67.000 Feuerwerkskörper in einem Kleintransporter beschlagnahmt. Der Transporter war in der vergangenen Woche im Landkreis Märkisch-Oderland mit den fast eine Tonne schweren Explosivstoffen unterwegs, als Beamte den Wagen zur Kontrolle auswählten, wie das Hauptzollamt in Frankfurt an der Oder am Dienstag mitteilte.

Der Fahrer gab bei der Kontrolle demnach an, Feuerwerk geladen zu haben. Beamte entdeckten dann 67 Originalkartons mit je 1000 Feuerwerkskörpern. Eine erforderliche Transporterlaubnis habe der niederländische Fahrer nicht vorlegen können. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Die Ermittlungen dauerten an. (AFP)