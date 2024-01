© IMAGO/Die Videomanufaktur/Martin Dziadek via www.imago-images.de

Update Faulgase ausgetreten : 13 Kinder aus Brandenburger Klasse klagen über Übelkeit und Erbrechen

Am Mittwochmorgen kamen in einer Schule in Ahrensfelde Faulgase aus einem Abwasserrohr. Ein Klassenzimmer wurde geräumt.