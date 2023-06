Feuer auf 400 Quadratmetern gelöscht Zehn Verletzte bei Brand in Karls Erlebnisdorf in Brandenburg – Chef will Mittwoch wieder öffnen

Beim Brand im Freizeitpark Karls Erdbeerhof im brandenburgischen Elstal bei Wustermark (Landkreis Havelland) sind nach Angaben der Feuerwehr zehn Menschen verletzt worden. Das sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstag. Demnach erlitten neun Menschen eine Rauchgasvergiftung, ein Feuerwehrmann hatte schwere Kreislaufprobleme.

Am frühen Nachmittag meldete die Feuerwehr, dass das Feuer gelöscht sei. Derzeit liefen nur noch Restlöscharbeiten, sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle Nordwest. Ein Sprecher der Feuerwehr schätzte den Sachschaden auf eine „sechsstellige Summe“. Rund 400 Quadratmeter Fläche standen laut Feuerwehr in Flammen, die Brandschneise sei etwa zehn Meter breit und 40 Meter lang gewesen.

Rauch steigt auf dem Gelände des Freizeitparks Karls Erdbeerhof im brandenburgischen Elstal bei Wustermark. © dpa/Christian Pörschmann

Gründer Robert Dahl will den Park schnell wieder öffnen. Er gehe davon aus, dass am Mittwoch wieder geöffnet sei, sagte Dahl am Dienstagnachmittag. Er lobte die Zusammenarbeit der Mitarbeiter und Rettungskräfte. So sei der Schaden vergleichsweise gering geblieben.

Mehrere Gebäude waren am Dienstagvormittag auf dem Gelände des Freizeitparks in Brand geraten. Die Tiere des Parks blieben unverletzt. Sie konnten aus dem brennenden Stall gerettet werden.

Das Feuer soll in einer Werkstatt ausgebrochen sein. © dpa/Christian Pörschmann

Das Feuer war nach Angaben der Polizei aus noch ungeklärter Ursache in einem Werkstattgebäude ausgebrochen. Anschließend wurde der Park von den Beamten geräumt und Zufahrtswege zu dem Erlebnispark wurden gesperrt.

Vor neun Jahren eröffnet Karls Erlebnisdorf in Elstal liegt nur wenige Kilometer hinter der Berliner Stadtgrenze, im Westen von Spandau. Der Freizeitpark wurde vor neun Jahren eröffnet. Betreiber ist die Firma Karls Tourismus. Erst Anfang dieses Jahres war der Freizeitpark in Elstal mit zwei neuen Fahrgeschäften, einem Familienrestaurant und einer Liegewiese erweitert worden. Entstanden aus einem Erdbeer-Anbaubetrieb, sind Karls Erlebnisdörfer im Norden und Osten Deutschlands inzwischen zu Freizeitparks für Familien auf dem Lande gewachsen. Dort gibt es neben Produkten rund um die Erdbeeren Fahrgeschäfte wie die „Erdbeer-Raupenbahn“ oder Karussells wie den „Erdbeerhüpfer“ oder eine Traktorbahn. Nach Angaben des Unternehmens gibt es bereits sieben Standorte mit unterschiedlichen Angeboten in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Schleswig-Holstein. Hinzu kommen zwei Manufaktur-Geschäfte in Berlin. Vier weitere Standorte in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Sachsen und Niedersachsen seien im Aufbau. (lea, dpa)

Mehrere Feuerwehren anliegender Kommunen beteiligten sich an der Brandbekämpfung. Auf Aufnahmen aus den sozialen Medien war zu sehen, wie dichter Rauch über dem Brandort aufstieg.

Die Regionalleitstelle wurde am 10.51 Uhr über den Brand informiert. Wegen des Feuers warnte die Gemeinde Wustermark vor Verkehrseinschränkungen.

Karls Erdbeerhof ist ein Erlebnisdorf für Familien, bei dem sich alles um die Frucht dreht. Jährlich kommen bis zu eine Million Besucher. Anlässlich der Eröffnung des Erlebnisbereichs „Wetter-Welt Teil 2“ ist in dem Freizeitpark am 8. Juli ein Sommerfest geplant. (dpa/cmü)