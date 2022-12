Freiwillige Feuerwehr in Brandenburg Wird einem Anwärter die Aufnahme verweigert, weil er dem Bürgermeister zu links ist?

In Brandenburg brennt im Sommer 2022 an vielen Stellen der Wald. Es ist zu trocken, die Feuerwehr kommt kaum hinterher mit dem Löschen. Im Juni trifft es die Region um Rheinsberg. Eine Strohpresse fängt Feuer, die Flammen breiten sich schnell auf ein naheliegendes Waldstück aus. Mehr als 150 Feuerwehrleute sind im Einsatz, um den Waldbrand zu löschen.

Verpflegt werden sie unter anderem von Daniel Jacobi, der Essen und Getränke an die Rettungskräfte verteilt. Jacobi ist vor anderthalb Jahren in den Rheinsberger Ortsteil Luhme gezogen. Am gleichen Tag wurde er Fördermitglied der dortigen Freiwilligen Feuerwehr.

Auch wegen der intensiven Waldbrandsaison 2022 entscheidet sich Jacobi im Juni dazu, zukünftig nicht nur verpflegen, sondern auch löschen zu wollen. Der Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr in Luhme begrüßt das, schließlich mangelt es den ehrenamtlichen Rettern überall im Land an Personal.

Was folgt, ist normalerweise Routine: Beantragung der Mitgliedschaft über den lokalen Wehrführer, im Anschluss wird die Bewerbung dem Stadtbrandmeister und Bürgermeister vorgelegt. Jacobi rechnet mit einer zügigen Antwort, er will bereits im September an der Ausbildung teilnehmen.

Ablehnung, weil Jacobi für Die Linke arbeitet

Doch die Reaktion auf den Beitrittswunsch lässt auf sich warten. Im August heißt es aus dem Rathaus, dass die Personalie „tiefengeprüft“ wird, erzählt Jacobi. Ende September teilte Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) dem Rheinsberger in einem Brief mit, dass er gedenke, ihn abzulehnen. Einen Grund nennt der Politiker nicht und bittet Jacobi stattdessen zum persönlichen Gespräch.

Dazu kommt es Mitte November im Rathaus der Tucholsky-Stadt. „Schwochow erklärte, dass er mich ablehnen wolle, weil ich für die Linkspartei tätig bin“, erinnert sich Jacobi. Er dulde keine „politische Einflussnahme oder Betätigung“ in den Reihen der Freiwilligen Feuerwehr, soll der Bürgermeister gesagt haben. Zuerst hatte die „Märkische Oderzeitung“ darüber berichtet.

Auf Nachfrage Jacobis, was das Stadtoberhaupt mit „politischer Einflussnahme“ meine, soll Schwochow einen Vorfall aus dem Jahr 2017 genannt haben. Damals wurde im Kommunalwahlkampf ein Wahlplakat von Schwochow durch zwei Männer zerstört, die für die Freiwillige Feuerwehr tätig waren. Inwiefern die Beschädigung des Wahlplakats mit der eigenen parteipolitischen Arbeit zusammenhängen soll, habe Rheinsbergs Bürgermeister in dem Gespräch aber nicht deutlich gemacht, erklärt Jacobi.

Seit vielen Jahren arbeitet der Rheinsberger als Referent der Linke-Fraktion für Migration und Integration im Brandenburger Landtag. Besonders bemerkenswert ist Jacobis mögliche Feuerwehr-Ablehnung vor dem Hintergrund, dass er als Referent jahrelang im NSU-Untersuchungsausschuss saß und dementsprechend einer strengen Überprüfung des Verfassungsschutzes unterzogen wurde. Im Ausschuss galt die strenge Sicherheitsstufe Zwei, bei der sogar Familienangehörige der betroffenen Personen nach möglichen Sicherheitslücken überprüft werden.

Daniel Jacobi will in die Freiwillige Feuerwehr Luhme.

Laut dem Brandenburger Innenministerium steht „eine politische Betätigung oder ein parteipolitisches Engagement“ eines Bewerbers einer Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr „grundsätzlich nicht entgegen“. Unvereinbar seien lediglich Äußerungen, die sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richten.

Gleichzeitig bestehe kein Rechtsanspruch auf die Aufnahme durch den Träger, allerdings haben Bewerber einen Anspruch auf „ermessensfehlerfreie Entscheidung“, heißt es aus Potsdam. Sobald er den formellen Ablehnungsbescheid in den Händen halte, wollte er Widerspruch dagegen einlegen, sagte Jacobi.

„Fakt ist: eine Ablehnung, nur weil jemand in der Linkspartei ist, ist nicht haltbar“, sagt auch der Brandmeister des Kreises Ostprignitz-Ruppin, Olaf Lehmann. In 40 Jahren bei der Feuerwehr sei ihm solch ein Fall noch nie untergekommen.

Besonders absurd mutet der Fall des Linken-Mitglieds Jacobi auch deswegen an, weil in der Tucholsky-Stadt mit Daniel Pommerenke seit Jahren ein Aktivist der rechtsextremen „Identitären Bewegung“ Besucher in der Tourist-Information empfängt und damit als Mitarbeiter der Stadtverwaltung auftritt.

Laut Bürgermeister Schwochow verhalte sich Pommerenke jedoch „seinen Aufgaben entsprechend loyal, ohne Agitation oder ideologisch-politischen Äußerungen gegenüber Gästen oder Kollegen.“ Eine Anfrage bei Schwochow zur geplanten Ablehnung Daniel Jacobis blieb derweil unbeantwortet.

