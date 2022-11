Frohes Fest - in der Nachbarschaft Auf zum Weihnachtsmarkt in Falkensee

Hier noch fix ein Ausflugstipp aus der Nachbarschaft: Am Sonnabend, 26. November, 10-17 Uhr, findet die traditionelle Angerweihnacht in Falkensee statt – ein nicht kommerzieller Weihnachtsmarkt von Kindern für Kinder und Erwachsene. „Schulen, Kitas, Vereine und Kirchengemeinden bieten wieder zahlreiche schöne und selbstgemachte Dinge für die Weihnachtszeit an, begleitet von einem stimmungs­vollen Veranstaltungs- und Bastelprogramm im Haus am Anger“, heißt es in der Einladung. Falkensee liegt gleich hinter Berlin-Spandau, hat mittlerweile fast 50.000 Einwohner und ist schnell per Regio oder mit dem BVG-Expressbus X37 zu erreichen. Mehr Infos: falkensee.de

