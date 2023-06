Funkenflug entzündet Häcksler 600.000 Euro Schaden bei Brand in Brandenburg

Ein Feuer an einem Häcksler hat bei Meyenburg (Prignitzkreis) einen Schaden von mehr als einer halben Million Euro verursacht. Der Vorfall ereignete sich am Dienstagabend auf einem Feld im Norden der Kleinstadt an der Landesgrenze zu Mecklenburg, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Nach ersten Ermittlungen sollen Steine ins Mähwerk geraten sein und am Metall Funken geschlagen haben, was die Brandursache gewesen sein könnte. Menschen wurden nicht verletzt.

Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich die Flammen an der Bundesstraße 103 weiter ausbreiteten und Bäume oder Gebäude erfassen. Die Polizei schätzte den Schaden auf 600.000 Euro und ermittelt wegen Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. In der Region wird derzeit vor allem Gras gemäht, das zu Heu trocknen soll, was als Viehfutter dient. (dpa)