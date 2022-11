Gefährliche Körperverletzung im Amt? Zwei Polizisten nach Fußballspiel in Potsdam vor Gericht

Zwei Brandenburger Polizisten müssen sich nach ihrem Einsatz im Umfeld eines Landespokal-Fußballspiels im Babelsberger Karl-Liebknecht-Stadion nun vor dem Potsdamer Amtsgericht verantworten. Den beiden Beamten im Alter von 43 und 34 Jahren wird gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung im Amt vorgeworfen, wie der Terminankündigung des Gerichts für November zu entnehmen ist.

Der mutmaßliche Vorfall liegt schon mehrere Jahre zurück: am 21. Mai 2018 - der SV Babelsberg 03 verlor im Landespokalfinale 0:1 gegen Energie Cottbus - sollen die beiden Angeklagten aus Herzberg (Elster) und Nuthe-Urstromtal während ihres Dienstes anlässlich eines Fußballspiels in Babelsberg eine Durchfahrtkontrolle durchgeführt und dabei „dem Zeugen R. die Einfahrt in die Garnstraße verwehrt haben, worauf sie von dem Zeugen R. mehrfach beschimpft worden seien“, heißt es in der Ankündigung.

Schwere Vorwürfe gegen Polizisten erhoben

Daraufhin sollen die Polizisten den Zeugen erfolglos aufgefordert haben, sich auszuweisen und auszusteigen. Der Autofahrer habe sich an das Lenkrad geklammert und geweigert, das Fahrzeug zu verlassen, woraufhin die beiden Beamten nun „in unverhältnismäßiger Weise“ den Mann durch die geöffnete Fahrertür getreten und am Haarzopf aus seinem Pkw gezerrt haben sollen.

Danach, so der Vorwurf, hätten die Polizisten dem am Boden liegenden Mann aus Verärgerung noch einen Fußtritt und einen Faustschlag gegen den Kopf verpasst, wodurch der Zeuge einen Bruch des äußeren Augenhöhlenbands, eine Nasenbein- sowie eine Jochbeinfraktur erlitten habe. Insgesamt sind zwei Verhandlungstermine am 14. und am 21. November angesetzt.

