Gegen Bäume gefahren Mann und Frau bei Unfällen in Brandenburg schwer verletzt

Ein Autofahrer ist am Montagmorgen kurz vor Groß Pankow im Kreis Prignitz bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam der 54-Jährige aus ungeklärter Ursache von der Bundesstraße 189 ab und kollidierte mit einem Baum. Zuvor war der Mann mit seinem Wagen mehrere hundert Meter über eine Grünfläche gefahren. Rettungskräfte befreiten den Fahrer aus seinem Fahrzeug, ehe sie ihn in ein Krankenhaus brachten.

Im Kreis Oberhavel wurde eine 61-Jährige in ihrem Auto eingeklemmt, nachdem sie am Montagmorgen kurz hinter dem Ortsausgang Menz in Richtung Gransee nach rechts von der Landesstraße 222 abgekommen und mit einem Baum zusammengestoßen war. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau in eine Klinik. In beiden Fällen kam es zeitweise zu Straßensperrungen. (cmü)