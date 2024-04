Gegen Extremismus im Staatsdienst Brandenburger Landtag beschließt Beamten-Check

Ob Polizisten, Lehrer, Richter oder Staatsanwälte: Angehende Beamte werden in Brandenburg künftig auf Extremismusverdacht überprüft. Der Landtag in Potsdam beschloss am Freitag mit den Stimmen der rot-schwarz-grünen Regierungsfraktionen und der Freien Wähler den auch innerhalb der Koalition lange diskutieren Verfassungstreue-Check. AfD- und Linksfraktion lehnten ihn ab.