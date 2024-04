Geht in Oranienburg das Licht aus? Welche Versäumnisse zum Stromengpass in der Brandenburger Kreisstadt führten

Scheitert Oranienburg als erste deutsche Kommune an der Energiewende? Oberhavels Kreisstadt geriet in den vergangenen Tagen bundesweit in die Schlagzeilen, nachdem Stadtverwaltung und Stadtwerke einen Stromengpass gemeldet hatten: Einwohner- und Gewerbezuwachs, Wärmepumpen und E-Ladesäulen hätten das Stromnetz an seine Belastungsgrenzen geführt.