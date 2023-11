Glätte-Unfall in Brandenburg Motorradfahrer im Kreis Oberhavel schwer verletzt

Ein 35 Jahre alter Motorradfahrer ist von einer nassen und glatten Straße im Landkreis Oberhavel abgekommen und hat dabei schwere Verletzungen erlitten. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, sei der Mann am Sonntag auf einer unbefestigten Straße in einem Waldgebiet zwischen Menz und Altglobsow unterwegs gewesen, als er von der rutschigen Fahrbahn abkam. Er musste mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. (dpa)