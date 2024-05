Grundstücksmarktbericht Immobilienmarkt in Potsdam-Mittelmarkt bricht ein

Auf die Hälfte des Niveaus von zwei Jahren davor sind die Umsätze der Grundstückverkäufe im Landkreis Potsdam-Mittelmark 2023 gefallen, besonders betroffen ist dabei unter anderem Kleinmachnow. Nur eine einzige Kommune konnte ein Umsatzplus verzeichnen, eine weitere blieb stabil. Insgesamt gab es bei allen wichtigen Kennzahlen Rückgänge zu vermelden.

So gab es mit 2185 Kauffällen um 24 Prozent weniger Verkäufe auf dem Grundstücksmarkt als im Vorjahr, eingeschlossen sind hier Häuser und Wohnungen. Der Geldumsatz ist mit 555,4 Millionen Euro um 42,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gefallen, 2021 waren es noch 1,07 Millionen Euro. Beim Wohn- und Teileigentum ist der Gesamtumsatz um 58,2 Prozent niedriger. Gleichzeitig wurde nur um neun Prozent weniger Fläche als im Jahr 2022 verkauft.

Zwar liegt Kleinmachnow beim Geldumsatz mit 64,3 Millionen Euro weiterhin auf Platz eins im Landkreis, aber diesen muss es sich nicht nur mit Stahnsdorf teilen, knapp gefolgt von Werder mit 64,2 Millionen Euro, sondern es musste auch massive Einbußen hinnehmen, wurden doch 2022 in der Gemeinde noch 156 Millionen umgesetzt. In Werder waren es im Vorjahr 129 Millionen, in Stahnsdorf 82 Millionen. Auf Platz vier ist Teltow mit 48,9 Millionen zu finden, Michendorf verzeichnete einen Umsatz von 45,3 Millionen Euro.

Grundstücksmarktbericht Der jährliche Grundstücksmarktbericht wird von einem Gutachterausschuss aus den tatsächlichen Verkäufen ermittelt. Er kann unter gutachterausschuss-bb.de/PM/gmb.htm oder auf den Seiten des Landkreises unter www.potsdam-mittelmark.de kostenlos heruntergeladen werden. Gegen eine Gebühr in der Höhe von 46 Euro kann er auch in gebundener Form im Gutachterausschuss bestellt werden. Tel. 03328 318-311 bis -314 und -323, per E-Mail: GAA@potsdam-mittelmark.de

Tatsächlich wurde Teltow aber von Beelitz mit 61,2 Millionen Umsatz überholt, das in der Statistik des Grundstückmarktberichtes bereits zum „Weiteren Metropolenraum“ und nicht mehr zum „Berliner Umland“ gezählt wird. Hier liegt das Amt Brück mit 30 Millionen Euro auf Platz zwei, die Kreisstadt Bad Belzig verzeichnete wie im Jahr zuvor einen Umsatz von 16 Millionen Euro.

Nur Ziesar, das schon an der Grenze zu Sachsen-Anhalt und keine 45 Kilometer von der dortigen Landeshauptstadt Magdeburg entfernt liegt, konnte als einzige Kommune im gesamten Landkreis eine Steigerung verzeichnen. 2021 lagen die Umsätze noch bei 4,9 Millionen, 2022 bei 7,9 Millionen Euro, jetzt bei 11,3 Millionen Euro. Dabei stieg der Verkauf der unbebauten Grundstücke 2023 um rund ein Viertel, während sich der Bodenrichtwert dafür im selben Jahr von 30 auf 60 Euro verdoppelte.

Häuser kosteten weniger

Ein- und Zweifamilienhäuser, von denen um 22 Prozent weniger verkauft wurden, fielen 2023 erstmals wieder im Preis. Im Berliner Umland kostete ein freistehendes Einfamilienhaus mit Baujahr 2011 bis 2020 im Durchschnitt rund 730.000 Euro, im Jahr zuvor waren es noch 784.000 Euro. Im weiteren Metropolenraum kosteten sie durchschnittlich 443.000 Euro, 2022 waren es 511.000 Euro.

730.000 Euro kostete ein freistehendes Einfamilienhaus mit Baujahr 2011 im Berliner Umland im Jahr 2023

So wurden in Kleinmachnow durchschnittlich 8481 Euro pro Quadratmeter bezahlt, im Jahr zuvor waren es noch 9790 Euro. In Teltow gingen dafür 5896 Euro über den Tisch (2022: 6331 Euro), in Stahnsdorf 5587 Euro (2022: 6082 Euro) pro Quadratmeter. In Beelitz wurde ein neues Haus dagegen teurer: Waren es 2022 noch 3929 Euro pro Quadratmeter, so stieg das auf 5070 Euro.

Weniger verkaufte Eigentumswohnungen

Eigentumswohnungen wurden nicht nur deutlich weniger verkauft – landkreisweit fanden um 55,7 Prozent weniger Verkäufe statt –, sondern sie wurden auch günstiger. So fiel der Quadratmeterpreis für eine 1991 bis 2000 gebaute Wohnung beim Spitzenreiter Kleinmachnow von 6041 Euro auf 4356 Euro. Ähnlich sieht es für vergleichbares Eigentum in Teltow aus, wo die Durchschnittskosten von 4214 auf 3346 Euro fielen und in Werder, wo sie von 3291 auf 2811 sanken. Zum Vergleich: 2017/18 lagen die Preise in allen drei Kommunen bei rund 3000 Euro pro Quadratmeter. In der Havelstadt wurde aber gleichzeitig mit 5889 Euro pro Quadratmeter der höchste Preis für eine Eigentumswohnung im Berliner Umland gezahlt. Im Weiteren Metropolenraum war dies in Beelitz mit 5020 Euro pro Quadratmeter der Fall.

Gestiegen sind dagegen die Mieten: Lagen sie in Nuthetal in Wohnungen, die 1991 bis 2000 gebaut wurden, 2022 noch bei durchschnittlich 7,25 Euro, so werden ein Jahr später schon 10,58 Euro angegeben. In Werder (Havel) stiegen sie von 7,44 Euro auf 10,37 Euro und in Teltow von 8,16 Euro auf 9,04 Euro.

In diesem Jahr hält laut Wilk Mross, dem Vorsitzenden des Gutachterausschusses, der Abwärtstrend bei der Anzahl der Kaufverträge übrigens an: 452 Fälle wurden im ersten Quartal registriert, im ohnehin schwachen Vorjahr waren es 508. Der Umsatz ist mit rund 118 Millionen Euro dagegen gleich geblieben.