Grünheide ist Brandenburg Das Tesla-Referendum offenbart den Vertrauensverlust in die Institutionen

David gegen Goliath, Grünheide hat Elon Musk die rote Karte gezeigt. Und wie. In einer Wucht, die an Deutlichkeit kaum zu überbieten ist. Beim lokalen Referendum im 9000-Seelen-Ort lehnte eine 65-prozentige Mehrheit die Pläne Teslas rundweg ab, das Europa-Werk des US-Konzerns um 118 Hektar zu vergrößern, vor allem für einen Güterbahnhof – mehr Lkw auf den Straßen hin oder her. 71 Prozent Wahlbeteiligung, ein Rekordwert.