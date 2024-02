Haushaltssperre Kleinmachnow verliert Einnahmen in zweistelliger Millionenhöhe

Von der Kleinmachnower Kämmerin wurde am Dienstag eine Haushaltssperre verhängt. Sie ist ab dem 27. Februar wirkend – ab sofort dürfen nur Pflichtzahlungen vorgenommen werden. Der Grund: Die Gemeinde muss überraschenderweise auf Gewerbesteuern in zweistelliger Millionenhöhe verzichten und auch „ein bisschen was zurückzahlen“, so Bürgermeister Micharl Grubert (SPD) gegenüber den Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN). Nun muss Kleinmachnow den Haushalt für das aktuelle Jahr neu aufstellen.