Hausmüll wird nicht abgeholt Müllwerker in Cottbus haben Warnstreik begonnen

In Cottbus wird am Donnerstag wohl kein Hausmüll und gewerblicher Abfall abgeholt. Die Beschäftigten der Müllentsorgungsunternehmen Alba Cottbus und Alba Lausitz haben in den Morgenstunden die Arbeit niederlegt, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte. Nach Angaben eines Sprechers beteiligen sich weit mehr als die Hälfte der knapp 200 Mitarbeiter an dem eintägigen Warnstreik.

Alba ist in Cottbus für die Müllentsorgung und Schneeräumung zuständig. Für den Winterdienst haben Verdi und das Unternehmen nach Angaben der Gewerkschaft eine Notdienstvereinbarung geschlossen. Für vier Stunden seien die Straßen und Gehwege in Cottbus am Donnerstagmorgen geräumt worden, teilte ein Sprecher mit. Danach schlossen sich die Beschäftigten des Winterdienstes dem Streik an.

Anlass für den eintägigen Warnstreik sind die Tarifverhandlungen. Verdi fordert nach eigenen Angaben 350 Euro mehr Lohn für die Beschäftigten sowie höhere Zuschläge bei speziellen Tätigkeiten und ungünstigen Arbeitszeiten. Bei den Zuschlägen sei eine Einigung greifbar, nicht jedoch bei der Lohnerhöhung, hieß es von der Gewerkschaft. Am Freitag findet demnach die nächste Verhandlungsrunde statt. (dpa)