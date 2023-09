Illegale Schleusungen über polnische Grenze Brandenburgs Innenminister wirft Faeser Versäumnisse vor

Nichts los in dem Kaff, normalerweise. Roggosen ist ein beschauliches Lausitzer 500-Seelen-Dorf, südlich von Cottbus, unweit der A 15, die Autobahnabfahrt heißt wie der Ort. Aber an diesem Montagmittag ist richtig was los in Roggosen, knapp zwanzig Kilometer von der polnischen Grenze entfernt.